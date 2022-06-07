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РИА Новости

В Госдуме заявили, что Россия и США продолжают обмен данными по СНВ-3

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взаимодействие между РФ и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не прерывалось, обмен данными продолжается, сообщил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

"ДСНВ остается одним из важнейших договоров в системе контроля над вооружениями. Взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведётся обмен необходимыми данными и уведомлениями", - сообщил парламентарий.

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Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-3
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