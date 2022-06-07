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ЦАМТО

Politico: американский генерал призвал вновь задуматься о передаче Украине истребителей "МиГ"

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 6 июня. Командующий национальной гвардии штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США и прочие западные страны вновь задуматься о передаче Украине истребителей советского производства.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Politico.

Подобная инициатива активно обсуждалась ранее, но была заветирована американской администрацией, которая не пожелала увеличивать риски прямой конфронтации с Россией, напоминает агентство.

"МиГи – это оптимальное немедленное решение для поддержки украинцев, но следует также как можно скорее изучить варианты (передачи) американских или западных истребителей", – цитирует Politico заявление генерала.

По данным издания, национальная гвардия Калифорнии с 1990-х годов участвовала в подготовке украинской армии, и ее командование остается на связи с коллегами, помогая им, в частности, формулировать запросы на американскую военную помощь.

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Россия
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Украина
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