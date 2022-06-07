ВС Мали получили второй самолет ВТА C-295

ЦАМТО, 6 июня. Вооруженные силы Мали приняли второй самолет ВТА C-295 компании Airbus, поставка которого была задержана на год из-за санкций США.

Как сообщает Info-Mali.com, самолет прибыл на 101-ю авиабазу в международном аэропорту Бамако Сену вечером 31 мая. C-295 совершил перелет с предприятия Airbus в Испании с промежуточной посадкой в Марокко. Его встречал начальник генерального штаба ВС Мали генерал Умар Диарра.

По заявлению У.Диарра, поставка самолета значительно повысит возможности ВС Мали и будет способствовать наращиванию потенциала ВВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Мали первого самолета ВТА C-295 был подписан с Airbus Defence and Space в феврале 2016 года. Он был поставлен заказчику в декабре 2016 года. Самолет с с.н. TZ-11T был выполнен в новой оборудованной винглетами версии C-295W. На текущий момент налет этой машины превышает 1770 часов.

В октябре 2017 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта впервые заявил о намерении закупить для ВВС Мали второй C-295.

В декабре 2020 года Министерство обороны Республики Мали заключило с Airbus Defence and Space контракт на поставку дополнительного C-295. Заказ также включал комплексный пакет логистической поддержки, запасные части для двух самолетов и услуги обучения пилотов и технических специалистов. Стоимость приобретения не разглашалась.

Закупка была произведена в связи возросшими потребностями властей Республики Мали в обеспечении в короткие сроки возможностей воздушных перевозок для поддержки боевых операций и действий по развитию изолированных районов в северных регионах страны.

Предполагалось, что второй самолет будет поставлен в июне 2021 года, однако поставка была отсрочена из-за санкций США, введенных в связи с обвинениями командования ВС Мали в вербовке детей на военную службу, что правительство Мали отрицало. Серия переговоров не помогла разрешить ситуацию.

Предположительно, самолету требовался только произведенный в США транспондер. В августе и сентябре 2021 года министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп посетил США для достижения взаимоприемлемого соглашения. С учетом состоявшейся поставки, цель переговоров была достигнута.