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Военное обозрение

В Германии назвали причину отказа поставлять немецкие танки и БМП на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит тяжелую немецкую военную технику, включая танки, у Германии возникли вполне обоснованные опасения, что Киев может применить ее для попытки вторжения на российскую территорию. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Несмотря на неоднократные призывы Зеленского и требования с оскорблениями посла Украины в Германии Мельника, Берлин отказывается поставлять Киеву тяжелую военную технику, в частности танки Leopard-1 и БМП Marder. По словам источника в немецком правительстве, на которого ссылается издание, в Германии опасаются "появления" немецких танков на российской земле, что станет напоминанием о вторжении фашистской Германии в Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

Как заявляют немецкий источники, Германия не доверяет словам и обещаниям Зеленского в этом отношении, не исключается, что Киев попытается использовать полученную от немцев технику для вторжения в приграничные районы России. Поэтому правительство игнорирует запросы Украины, а немецкая промышленность не получила разрешения на передачу танков.

Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России (...) Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому

- заявил один из неназванных немецких политиков.

Если Германия не намерена поставлять на Украину свои танки, то как быть с Испанией, которая намерена отправить Киеву немецкие танки Leopard 2A4, находящиеся сейчас на длительном хранении, ведь без разрешения страны-производителя сделать это невозможно. Как пример можно привести Швейцарию, которая запретила все той же Германии реэкспорт на Украину боеприпасов для ЗСУ Gepard, а Дании бронетранспортеров Piranha III.

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Страны
Германия
Дания
Испания
Россия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
Piranha
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