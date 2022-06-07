Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях

Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Корабли и противолодочные самолеты Тихоокеанского флота в рамках масштабных учений в Тихом океане обнаружили и осуществили слежение за подводной лодкой условного противника, сообщили в Минобороны России и опубликовали видео с учений.

На опубликованных кадрах — взлет дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, поход корабельного ордера группировки, облет палубным вертолетом фрегата проекта 1155М "Адмирал Шапошников", работа корабельного вооружения и 100-мм артиллерийской установки А-190-01.

"В ходе учения корабельные поисково-ударные группы совместно с дальними противолодочными самолетами Ту-142мз морской авиации ТОФ, которые вылетели с аэродрома в Приморском крае, осуществили поиск и слежение за подводными лодками условного противника", — сообщили в военном ведомстве.

После этого, действуя каждый в своем секторе, корабли отразили условные атаки с воздуха, выполнив стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А-190 по целям, имитирующим самолеты неприятеля. Также экипажами была выполнена постановка радиоэлектронных помех.

Разнородные силы ТОФ продолжают масштабные учения Тихоокеанского флота, которые проходят с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. В маневрах участвуют более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов.