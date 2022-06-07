Войти
ИноСМИ

Гегемония США пошатнулась. Но они пытаются её сохранить

653
0
0
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Двойная игра США на Украине

Интересы США оказались под угрозой, и теперь они делают всё, чтобы защитить их, пишет Rebelión. По мнению автора статьи, поддерживая Украину, Вашингтон преследует две цели: измотать Россию и проверить реакцию Китая на свои действия.

Омар Гарсес (Homar Garcés)

Для империализма янки, использующего нетрадиционные методы в борьбе с Россией и Китаем с целью сохранения собственной мировой гегемонии, крайне важно выйти из украинского конфликта единственной державой однополярного мира. Всё дело в том, что в последние годы Россия и Китай, а также другие страны на пике масштабного экономического развития, либо потеснили США, либо угрожают американским интересам в различных уголках планеты, что, в свою очередь, побудило правящий класс одобрить всевозможные стратегии, которые позволили бы сохранить и расширить имперскую роль. Чтобы понять это, не нужно особо заниматься анализом. США уже давно поставили себе такую цель, определив её как "явное предначертание".

Янки (вместе с НАТО) оказывают военную, политическую и экономическую поддержку украинскому режиму, чтобы помешать присутствию и влиянию России в Европе. Для достижения цели они используют идеолого-пропагандистские ресурсы, прибегают ко многим элементам эпохи холодной войны, вызывают у европейских стран страх, хотя Россия заверяет, что не хочет расширять свои территории или нарушать их суверенитет. Это объясняет, почему в разгар российско-украинского конфликта правительства некоторых стран, граничащих с Россией, просятся в НАТО, вместо того чтобы пытаться достичь мира. В свою очередь, империализм янки использует такую военную стратегию, которая позволяет бороться с Россией и при этом не вмешиваться напрямую в конфликт, а ограничиться консультацией и вооружением украинских войск. Цель — измотать противника, уменьшить его шансы на победу, а также ослабить его экономику. Возможно, США думают, что таким образом они потом смогут напрямую противостоять вражеской державе.

Не исключено, что в конфликте на Украине преследуется и другая цель — изучить реакцию Китая на воинственные действия США, учитывая, что азиатский гигант не признаёт независимость Тайваня, правительство которого пользуется широкой поддержкой Вашингтона. Сюда же следует добавить подсознательный страх Японии перед геостратегическим наступлением Китая, что напоминает ситуацию до начала Второй мировой войны и периода войны во Вьетнаме. Пентагон скорее больше нацелен на Китай, чем на Россию, и это увеличивает риск начала новой мировой войны. Учитывая сформировавшиеся блоки и современное оружие конфликтующих сторон, последствия такого конфликта будут катастрофическими для всех.

Несмотря на опасность всего вышеперечисленного для мира во всём мире, американское политическое, экономическое и военное руководство продолжает осуществлять свои планы. Чтобы достичь мирового господства, США разместили войска в разных регионах, богатых стратегическими природными ресурсами, например, водой. Американцы присутствует и там, где, по их мнению, правит враждебный режим, как, например, это сейчас происходит с Венесуэлой и Колумбией, которую хозяин Белого дома называет стратегическим партнёром НАТО. Это создаёт плохой прецедент и угрожает миру в Латинской Америке. В любом случае, не стоит думать, что у США универсальные интересы, хоть пропаганда и старается убедить нас в этом. Примеров хватает. Достаточно упомянуть лишь некоторые империалистические вмешательства США, чтобы понять это: вторжение в Панаму, Ирак, Ливию, Сирию и госперевороты в Латинской Америке, ставшие уже классикой жанра, в том числе и в Венесуэле в начале этого века.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Вьетнам
Ирак
Китай
Колумбия
Ливия
Панама
Россия
Сирия
США
Тайвань
Украина
Япония
Проекты
NATO
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 16:09
  • 27301
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 14:56
  • 4
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 07.06 14:24
  • 4
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев
  • 07.06 11:27
  • 1
Американская головная АПЛ нового поколения официально заложена на верфи General Dynamics Electric Boat
  • 07.06 11:15
  • 1
Канадские пилоты недовольны запугиванием со стороны лётчиков ВВС Китая
  • 07.06 10:38
  • 1
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 07.06 07:56
  • 2
«Уничтожить HIMARS и MRLS на Украине - критически важная задача для России»
  • 07.06 02:30
  • 1
Российские инструкторы начали обучение 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 07.06 00:20
  • 4
Беспредел возможностей, реактивная истерика, «Терминатор» в помощь
  • 06.06 19:07
  • 2
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева
  • 06.06 18:00
  • 16
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 06.06 17:17
  • 1
В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
  • 06.06 17:03
  • 51
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 06.06 16:44
  • 2
Не летного десятка: Путин рассказал об уничтоженных на Украине «Байрактарах»
  • 06.06 14:39
  • 1
Корабельная тральная группа КФл вышла в море для выполнения боевых упражнений