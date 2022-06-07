Гегемония США пошатнулась. Но они пытаются её сохранить

Двойная игра США на Украине

Интересы США оказались под угрозой, и теперь они делают всё, чтобы защитить их, пишет Rebelión. По мнению автора статьи, поддерживая Украину, Вашингтон преследует две цели: измотать Россию и проверить реакцию Китая на свои действия.

Омар Гарсес (Homar Garcés)

Для империализма янки, использующего нетрадиционные методы в борьбе с Россией и Китаем с целью сохранения собственной мировой гегемонии, крайне важно выйти из украинского конфликта единственной державой однополярного мира. Всё дело в том, что в последние годы Россия и Китай, а также другие страны на пике масштабного экономического развития, либо потеснили США, либо угрожают американским интересам в различных уголках планеты, что, в свою очередь, побудило правящий класс одобрить всевозможные стратегии, которые позволили бы сохранить и расширить имперскую роль. Чтобы понять это, не нужно особо заниматься анализом. США уже давно поставили себе такую цель, определив её как "явное предначертание".

Янки (вместе с НАТО) оказывают военную, политическую и экономическую поддержку украинскому режиму, чтобы помешать присутствию и влиянию России в Европе. Для достижения цели они используют идеолого-пропагандистские ресурсы, прибегают ко многим элементам эпохи холодной войны, вызывают у европейских стран страх, хотя Россия заверяет, что не хочет расширять свои территории или нарушать их суверенитет. Это объясняет, почему в разгар российско-украинского конфликта правительства некоторых стран, граничащих с Россией, просятся в НАТО, вместо того чтобы пытаться достичь мира. В свою очередь, империализм янки использует такую военную стратегию, которая позволяет бороться с Россией и при этом не вмешиваться напрямую в конфликт, а ограничиться консультацией и вооружением украинских войск. Цель — измотать противника, уменьшить его шансы на победу, а также ослабить его экономику. Возможно, США думают, что таким образом они потом смогут напрямую противостоять вражеской державе.

Не исключено, что в конфликте на Украине преследуется и другая цель — изучить реакцию Китая на воинственные действия США, учитывая, что азиатский гигант не признаёт независимость Тайваня, правительство которого пользуется широкой поддержкой Вашингтона. Сюда же следует добавить подсознательный страх Японии перед геостратегическим наступлением Китая, что напоминает ситуацию до начала Второй мировой войны и периода войны во Вьетнаме. Пентагон скорее больше нацелен на Китай, чем на Россию, и это увеличивает риск начала новой мировой войны. Учитывая сформировавшиеся блоки и современное оружие конфликтующих сторон, последствия такого конфликта будут катастрофическими для всех.

Несмотря на опасность всего вышеперечисленного для мира во всём мире, американское политическое, экономическое и военное руководство продолжает осуществлять свои планы. Чтобы достичь мирового господства, США разместили войска в разных регионах, богатых стратегическими природными ресурсами, например, водой. Американцы присутствует и там, где, по их мнению, правит враждебный режим, как, например, это сейчас происходит с Венесуэлой и Колумбией, которую хозяин Белого дома называет стратегическим партнёром НАТО. Это создаёт плохой прецедент и угрожает миру в Латинской Америке. В любом случае, не стоит думать, что у США универсальные интересы, хоть пропаганда и старается убедить нас в этом. Примеров хватает. Достаточно упомянуть лишь некоторые империалистические вмешательства США, чтобы понять это: вторжение в Панаму, Ирак, Ливию, Сирию и госперевороты в Латинской Америке, ставшие уже классикой жанра, в том числе и в Венесуэле в начале этого века.