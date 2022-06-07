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Известия.ru

Российский летчик показал принцип действия истребителей Су-34 на Донбассе

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России в понедельник, 6 июня, опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры боевиков Украины в ходе спецоперации по защите Донбасса.


Руслан, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 — молодой летчик. Участие в специальной военной операции — его первый боевой опыт. Он рассказал, что перестал считать количество боевых вылетов, когда их перевалило за 50.

«Сейчас выполняли боевой полет. Целью являлось скопление вооружения, также техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием», — рассказал журналистам Руслан.

Для экипажа это уже второй боевой вылет за день. Во процессе его выполнения системы безопасности самолета нейтрализуют излучение украинских радиолокационных станций.

Экипажи оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника, среди которых как объекты военной инфраструктуры, так и боевая техника. Для этого применяется широкий спектр высокоточного ракетного и бомбового вооружения, в числе которого управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность». При наведении ракета видит цель, но и после может удерживать ее даже во время маневров. То есть самолет может поменять скорость, опуститься или наоборот подняться на 1000 метров, отклониться на 30 градусов – на точность попадания это никак не повлияет.

Боевые вылеты самолетов осуществляются с оперативных аэродромов, происходят днем и ночью в любых погодных условиях. Перед вылетами специалисты инженерно-технического состава проверяют работу всех систем, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.

4 июня военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал работу горловской разведки в авдеевском направлении. Военнослужащие вычисляют огневые точки украинских боевиков и дают наводку артиллерии.


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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