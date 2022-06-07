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Вестник Мордовии

Российские Т-62М могут применять ракеты и способны жечь польские Т-72М

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Всякое упоминание о танках Т-62М на Украине почему-то вызывает не совсем адекватную реакцию у всякого рода "экспертов". Они, наверное, не знают, что по многим характеристикам эти бронемашины превосходят те же поставляемые Польшей ВСУ Т-72М.

Например, российские танки могут поражать цели управляемыми по лучу лазера ракетами. При этом противнику не поможет навесная динамическая защита "Контакт". Напомним, что дальность полета входящих в боекомплект ТУР - 4000 метров.

Т-62М в отличие от базовой модели получили дополнительное многослойное бронирование корпуса и башни. На танке значительно усилена противоминная защита днища.

Они достаточно хорошо показали себя в Сирии, где бойцы предпочитали "шестьдесят вторые" старым "семьдесят вторым". Например, они менее подвержены взрывам боекомплекта. Более простые и ремонтнопригодные.

В случае необходимости вполне смогут оказать хорошую поддержку пехоте, заменяя порой при ведении огня прямой наводкой старые самоходные артиллерийские установки, как 2С1 "Гвоздика".

Поэтому не стоит недооценивать Т-62М, они ещё немало проблем доставят неонацистским формированиям.

Лев Романов

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Страны
Польша
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Гвоздика
Т-62
Т-72
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