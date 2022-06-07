У Баку и Еревана появляется шанс на мир. Жертвы двух конфликтов были не напрасны

Армения-Азербайджан: дорога к миру, вымощенная войнами

Последние события вокруг карабахского конфликта дают повод для оптимизма, считает автор французского журнала "Козёр". Впервые появляется шанс на восстановление территорий, которые официально принадлежат Азербайджану, но в течение тридцати лет были "зоной войны". Наконец-то заработает и транспортная сеть Южного Кавказа. И все это — без НАТО.

Майская встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева вдруг выявила удивительную вещь: карабахская война и украинский конфликт создали благоприятные условия для мира на Южном Кавказе...

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в третий раз за полгода встретились в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. И если кризис, который на протяжении почти тридцати лет как бы заблокировал ситуацию в в невозможном для мира состояниии, в последние недели был преодолен, то это не благодаря усилиям господина Шарля Мишеля. Мы должны благодарить за разблокировку ситуации — и здесь употреблено точное слово в этом контексте — кровь и жертвы двух конфликтов. Первый шаг к разблокировке дала вторая 44-дневная азербайджано-армянская война (сентябрь-ноябрь 2020 года). Второй шаг был сделан благодаря спецоперации России на Украине. Первая война позволила Азербайджану вернуть себе большую часть территорий в Карабахе и вокруг него, признанных на международном уровне азербайджанскими. Война — ужасная вещь. Но она выявила тогда реальность: у какой из двух сторон есть перевес в военном, дипломатическом и экономическом плане. Стало ясно, что баланс сил — в основном в пользу Азербайджана. Этим объясняется вдруг открывшаяся возможность для встречи руководителей двух стран на высшем уровне в конце 2021 года.

Новая реальность

Но недавнее ускорение переговоров и их реальный прогресс также связаны с операцией на Украине и растущим давлением на Россию. Огромные усилия, которые должна прикладывать на Украине Россия, заставляют Армению опасаться, что Москва, от которой зависит выживание Еревана, в какой-то момент больше не сможет защитить ее от Баку и Анкары. Тот факт, что русские вывели с начала спецоперации несколько сотен своих солдат, дислоцированных в Карабахе для обеспечения соблюдения соглашений о прекращении огня, только усиливает эти опасения. Азербайджан, напротив, чувствует себя более уверенно. Его обхаживает западная коалиция, нуждающаяся в его газе, а ослабление России объективно, при всей симпатии многих азербайджанцев к России, укрепляет позиции Баку. В Баку со времен Первой республики (1918-1920 гг.) знали, что ситуация на Южном Кавказе меняется только в моменты, когда Москва ослабевает. Судя по поведению правительства Казахстана, это правило действует и в Центральной Азии. Поэтому Азербайджан проявляет свою независимость от российского влияния, психологически освобождается от него — в частности, посредством оказания гуманитарной помощи Украине.

Евросоюз как посредник

Хотя общая картина непростая, мы наблюдаем перестановку внешних сил и игроков в этом конфликте и, в частности, участие Европы, которую в Баку и в Ереване многие еще хотят видеть в качестве посредника. В их глазах у Брюсселя, похоже, есть два важных преимущества: маленький кнут (тем более, что ни Баку, ни Ереван не являются кандидатами на вступление в ЕС) и большой экономический пряник. Таким образом, это гораздо более удобный посредник, чем Россия с ее большим кнутом и крошечным пряником. Эта тенденция подтверждена беспрецедентными двусторонними встречами. Например, переговорами в Брюсселе 31 марта между Хикметом Гаджиевым, главным советником Алиева по внешней политике, и Арменом Григоряном, секретарем Совета национальной безопасности Армении.

В ходе трех трехсторонних саммитов и двусторонних переговоров был запущен ряд дипломатических проектов. Была сформирована двусторонняя армяно-азербайджанская комиссия по вопросу о границах, задачей которой является определение их расположения. Задача непростая, так как согласно картам, некоторые территории были де-факто присоединены к Советской Республике Армения. Но какая бы карта ни была выбрана, Баку, скорее всего, выиграет, а любые возможные исправления границ, скорее всего, не понравятся армянам...

Второй важный момент касается статьи 9 подписанного 10 ноября 2020 года соглашения о прекращении огня: восстановление сухопутного сообщения между двумя странами. Это железная дорога Баку-Нахичевань (азербайджанский анклав между Ираном и Арменией) вдоль реки Аракс. Затем эта железная дорога может быть связана с Турцией, а через нее — дотянуться и до границ ЕС. Но вот что еще более амбициозно: это проект Зангезурского транспортного коридора в Армении. Эта очень важная инфраструктура через горный рельеф может изменить регион, но требует технических, финансовых и политических соглашений. Именно для поддержки такого рода проектов была создана третья комиссия с участием ЕС для работы над экономическим измерением мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Наконец, был запущен прямой канал для переговоров между двумя министрами иностранных дел для наблюдения за различными строительными работами и для подготовки будущих встреч на высшем уровне.

Россия все меньше и меньше поддерживает Армению

Эти результаты отражают сближение позиций между Арменией и Азербайджаном в отношении необходимости переговоров. Однако интересы, стоящие за этим сближением, различаются. Для президента Азербайджана речь идет о закреплении военной победы в 2020 году посредством международного соглашения. Для Баку новый вариант переговоров позволяет освободиться (частично) как от российского влияния, так и от равнодушного бессилия Минской группы, где тон задавали оказавшиеся равнодушными к решению вопроса западные страны.

У Баку появляется возможность задействовать свои возможности для дипломатического маневра. Являясь основой для переговоров и постоянным органом посредничества с момента окончания первой войны между двумя сторонами в 1990-х годах, Минская группа с 1997 года возглавляется Францией, Россией и США. После многообещающего начала переговоры по каналам Минской группы зашли в тупик с конца 2000-х, а после второй карабахской войны в 2020 году и вовсе были остановлены. Конфликт на Украине, похоже, решил ее судьбу: 8 апреля Сергей Лавров подтвердил, что Франция и США больше не сотрудничают с Россией в рамках Минской группы. Через три недели после заявления Лаврова президент Азербайджана заявил, что "эта группа создана не для решения проблемы, а для увековечивания факта оккупации". "Армянские лоббистские группы очень влиятельны в странах, возглавляющих Минскую группу (Франция, США и Россия). Именно поэтому за 28 лет она не добилась никаких результатов", — пояснил он.

Проблема Армении

Перед Арменией стоит другая проблема. Армянскому премьеру все сложнее ссылаться на "зонтик безопасности", якобы по-прежнему предоставляемый Россией. Этот зонтик выглядит все менее надежным, а с 24 февраля ставится под сомнение сам факт его существования. Без поддержки России Армения не имеет веса перед лицом альянса Баку и Анкары. Если добавить тот факт, что нормализация отношений с Турцией зависит от нормализации отношений с Азербайджаном, количество стратегических решений для этой страны, не имеющей выхода к морю, очень ограничено. Ереван, безусловно, предпочел бы возрождение Минской группы, благодаря которой был заморожен процесс дипломатического урегулирования конфликта на три десятилетия. Но в ее отсутствие ЕС является не слишком плохой альтернативой. Тот факт, что Никол Пашинян оказывается лицом к лицу с Алиевым, не будучи спонсируемым могущественным игроком, способным предоставить ему твердые гарантии безопасности, имеет серьезные последствия: он должен отказаться от притязаний армян Карабаха на особый статус и самоопределение. Однако Карабах — это проблема армянских властей с момента обретения независимости Арменией и даже раньше. Любой компромисс в этом вопросе является исключительно компрометирующим для любого руководителя Армении. Таким образом, внутреннее противодействие любому соглашению, по которому Армения ослабляет свою связь с Карабахом, подкрепленное неуступчивостью определенных кругов армянской диаспоры во Франции и США, представляет сегодня главное препятствие на пути к миру для ереванского правительства.

Прочный мир как главный вызов

В Баку же считают, что победа 2020 года положила конец конфликту, так что вопрос закрыт. Мир рассматривается как технико-экономический проект нормализации на межгосударственном уровне, как шанс для восстановления разрушенных войной территорий. Чтобы две страны смогли эффективно перевернуть противоречивую страницу своей истории, необходимо достичь сначала приемлемого, а затем и прочного соглашения. Когда мы говорим "приемлемого", мы имеем в виду прежде всего граждан Армении, мужчин и женщин, которые голосуют и живут в стране. Наметившееся соглашение будет для них болезненным, потому что оно однозначно положит конец мечтам об армянском Карабахе. (Хотя, конечно, присутствие армян в Карабахе и даже в некоторых других местах в Азербайджане продолжится). Против соглашения выступает немало армян: армяне Карабаха в первую очередь и их многочисленные сторонники. Пророссийски настроенные жители Армении тоже могут не увидеть благоприятных геостратегических последствий такого соглашения: Ереван уже не будет столь зависим от Москвы и может склониться в сторону Запада. Наконец, армянская диаспора, особенно во Франции, тоже, мягко говоря, не в восторге. Было бы неправильно приравнивать противников быстрого урегулирования в Карабахе к циничным оппортунистам, преследующим свои цели, даже если вопросы власти и денег остаются на повестке дня.

О присутствии НАТО не может быть и речи

В долгосрочной перспективе для обеспечения устойчивости нормализации и экономической интеграции Южного Кавказа необходима стабильная ситуация с безопасностью. Какое бы соглашение ни было достигнуто между Баку и Ереваном, оно может быть сорвано в результате насильственных действий в Карабахе, Армении или где-либо еще, а прецеденты этого хорошо известны. В этих условиях у ЕС нет средств для обеспечения безопасности, а об американском или натовском присутствии не может быть и речи, хотя бы с точки зрения Ирана. С другой стороны, Россия, даже ослабленная, всегда будет сохранять значительный потенциал влияния на местных игроков, и нет уверенности, что Москва согласится с выходом региональных игроков из ее сферы влияния. Карабахские армяне уже пытаются разыграть эту карту и хотят повернуться лицом к единственно возможному для них защитнику — России. Именно поэтому в Степанакерте говорят о возможном референдуме по вопросу присоединения к России.

Благие вести

Таким образом, в ближайшем будущем мы будем находиться в геополитическом контексте, благоприятном для мира, и правительства двух стран не пожалеют усилий для принятия общего документа. Препятствий немало, и многие хотели бы воспользоваться ими, чтобы сорвать переговоры. Таким образом, это серьезный вызов, который правительство Армении должно принять в ближайшие недели и месяцы. Этому правительству нужна поддержка и, прежде всего, легитимность, потому что наметившиеся уступки будут трудно восприняты гражданами Армении и их сторонниками во Франции. В такой ситуации положительную роль могла бы сыграть Франция, которая в последние годы утратила доверие в глазах Баку. Прежде всего в рамках европейских органов, которые следят за переговорами, но особенно путем ослабления сопротивления будущему соглашению со стороны живущих во Франции армян и их организаций. И это не второстепенная роль: для армянской политической элиты, находящейся у власти, сегодня задача состоит в том, чтобы сначала узаконить переговоры, а уж потом переходить к соглашению о мире.

Жиль Микаэли (Gil Mihaely)