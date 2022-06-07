Французский депутат Тьерри Мариани: прекратите лаять у дверей России!

Депутат Европарламента Мариани: Зеленский создал очаг напряженности в Европе

Известный друг нашей страны, евродепутат Тьерри Мариани бросается на защиту России на страницах независимого издания "Современные ценности" ("Валёр актюэль"). Его аргументы трудно опровергнуть. Но еще труднее их озвучить на более широкую западную аудиторию.

Давайте не будем поддаваться идеологическому безумию, которое сейчас охватило Европу, с ее "бешеным компасом" и полной потерей ориентации. Интерес Франции не в победе Украины. Но он и не в том, чтобы Россия обязательно взяла верх. Наш интерес состоит в скорейшем возвращении к миру.

Европейские СМИ обычно быстро подхватывают заявления Папы Римского Франциска. Когда он заявил журналистам Corriere della Serra 3 мая 2022 года, что "именно лай НАТО у дверей России привел к тому, что кремлевскому руководителю изменило хладнокровие и он пошел на открытый конфликт", никто не одобрил слов понтифика, не согласился с Папой Римским. Между тем в словах Папы прозвучал самый здравый реализм: у России были причины поступить так, как она поступила. Дело тут именно в "лае", в "гавканье" НАТО.

Нужно быть слепыми, чтобы принять на веру истерические высказывания наших так называемых специалистов по Украине. Правда, именно их трактовка событий нам навязывается, и ее можно повсюду прочитать: якобы все случилось из-за "опьянения властью" одно-единственного человека. из-за его "болезненной самоизоляции" или даже "славянского фанатизма". В этих оценках мы имеем дело с обычной демонизацией России и ее руководства. У этой демонизации два источника. Первый источник - обычное нежелание приложить хоть какое-то аналитическое усилие, предложить мысли вместо штампов. Второй источник - инстинкт ненависти ко всему русскому миру. Неужели этим "аналитикам" неясно: когда целая большая страна мобилизует свои вооруженные силы, свою экономику, свой промышленный аппарат для операции такого масштаба, это происходит не из-за чьего-то индивидуального безумия и даже не из-за коллективной мании величия. Есть намного более глубокие причины.

Да, русские больше не хотят находиться в окружении стран, чьи элиты, дипломаты и лидеры буквально вскормлены на идеях почему-то направленного против России "атлантического единства". Да, русские считают, что массовое и непрерывное размещение американского оружия на земле их ближайшего соседа является угрозой для их безопасности. При этом Россия в течение веков и десятилетий хотела сблизиться с Западной Европой, прилагала усилия, чтобы стать для нас приемлемым партнером или даже стать похожей на нас. Теперь не Москве, а нам следует начать беспокоиться. Это нас должна пугать перспектива, что Москве станут неинтересны наши страны, которых она считает вассалами США, неспособными действовать независимо на международной арене.

Конфликта на Украине можно было избежать

Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы. Европейский союз начал одну за другой проглатывать страны Восточной Европы в результате поспешных и непродуманных расширений самого себя - всеблагого ЕС. В итоге Евросоюз стал зависимым от этих своих новых членов. Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы. Свою восточную политику ЕС стал сверять со странами, которые исторически словно приговорили себя к вражде с Россией. Такое развитие событий наносит огромный ущерб Франции, чей интерес всегда будет состоять в том, чтобы крепить наш старый "франко-российский" союз, столько раз спасавший нас в войнах.

Вместо того, чтобы заняться этими очевидно полезными вещами, Евросоюз стал использовать конфликт Украины и России для того, чтобы усилить и продвинуть свою идеологическую повестку дня. Брюссельская технократия обещает нам какую-то там федерализацию перед лицом внешней угрозы. И вот, под предлогом борьбы с этой самой внешней угрозой эти технократы ЕС строят и строят единое европейское супергосударство. ЕС манипулирует общественным мнением. Как? А вот как: ЕС использует манипулирование общественным мнением (в данном случае используется страх перед Россией), чтобы протолкнуть реформы , убийственные для суверенитета наших стран.

Перед нами эффект домино нескольких роковых решений. Безумные совместные инвестиции, типа 300 миллиардов на "энергетическую независимость от России", дополняются безумным решением — централизовать все расходы и доходы Европы. То есть сделать так, чтобы заказы на газ и электроэнергию в Старом свете можно было делать только "через единый центр" всем нашим странам. Добавьте сюда рассчитанную на много лет финансовую реформу, попытку обеспечить себя за счет исключительно собственных ресурсов... Все это ведет к катастрофе. Что еще хуже, Брюссель стремится сделать своего Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности настоящим министром иностранных дел всего Евросоюза, нарушая один из последних основополагающих элементов нашего суверенитета.

Сдача суверенитета европейцев

Лозунг сдачи национального суверенитета "в пользу Европы" есть не только политическое извращение, но и предательство воли народов и истории наших наций. И все это — ради создания пресловутой "Европы без наций". Наш континент всегда выходил опустошенным в результате этих имперских утопий, столь противоречащих самому свободолюбивому духу наших народов.

Способна ли Франция после всего этого на амбициозную внешнюю политику? Пятилетний срок президентства Эммануэля Макрона сильно ослабил наш международный статус. Изгнанные из Африки, отстраненные от дел на Ближнем Востоке и Леванте, униженные в Индо-Тихоокеанском регионе, мы, французы, представляем собой "силу на ущербе", славное прошлое в стадии упадка. Хуже того, наша дипломатия теперь подвержена всем модным идеологическим веяниям. Мы потеряли тот сильный голос, который позволял нам быть маяком неприсоединившегося мира. Прежде стоявшая за многополярный мир держава, Франция сегодня угасает на международном уровне. Она никак не может проявить себя, поскольку для самореализации нужно отмежеваться от американской гегемонии, и так окрасившей нашу эпоху в цвета своего заката.

Этот парадокс тем более ужасен, что в 2015 году мы все еще были серьезным игроком. Мы играли позитивную роль в стабилизации Восточной Европы. Именно Ангеле Меркель и Франсуа Олланду удалось договориться о Минских соглашениях, позволивших резко снизить число жертв конфликта на Украине. Конфликта, изначально порожденного настойчивым желанием Евросоюза отрезать Киев от Москвы. Следует признать, что Эммануэль Макрон ничего не сделал для стимулирования Киева к тому, чтобы выполнить это соглашение. Отмечу, что в планы Зеленского и не входило соблюдение Минска-2.

Адский комик

Владимир Зеленский — актер. Он подыгрывает всем безумиям западного мира. На фоне российской спецоперации на Украине он смог быстро воспользоваться европейской слепотой. Никто не помнит, что он еще перед конфликтом закрывал газеты, блокировал телеканалы, тащил своих оппонентов в суд. Никого теперь не удивляет, почему он не начал свое турне по европейским парламентам гораздо раньше начала боевых действий. А ведь всего несколько его правильных слов тогда могли бы сохранить мир в его стране.

Иллюзионист Зеленский сумел растрогать европейские столицы, готовые совершить экономическое и геополитическое самоубийство ему в угоду. Потоки оружия на Украину — это не гуманитарная операция, это даже не стратегическое решение. Это создание нового очага напряженности, который наносит и будет наносить бесконечный вред Франции и Европе. Мы ясно видим, к чему привели такие действия в Ираке, Сирии и Ливии.

Интерес Франции не в победе России или Украины. И не в продолжении конфликта между ними. Наш интерес — скорейший возврат к миру и к нормальным отношениям с Россией. Эта простая стратегическая мысль сегодня демонизируется. Она отвергается теми умами, которые хотели бы видеть Россию в роли, которую немецкие нацисты играли в Испании в тридцатые годы, — в роли сторонницы агрессии. Себя же эти проклинающие нас умы видят ведущими свою собственную "благородную войну в Испании", да еще и опосредованно, через агентов, без риска для своей жизни. Но все больше французов будут соглашаться с нашими очевидными аргументами в пользу нормализации с Россией, поскольку эти французы страдают от катастрофических экономических и социальных последствий нынешней ситуации. Может быть, и СМИ наконец-то устанут от озвучки чрезмерных требований украинского президента.

Хватит уже лаять у дверей России. Давайте прекратим финансировать смешных псевдо-оппозиционеров в России, создавать на ее территории марионеточные "движения". Давайте прекратим агрессивные медиа-кампании в отношении Москвы. Мы ничего не выиграем, став наемниками приходящей в упадок империи [США], когда Россия, Китай, Индия, Аргентина, Бразилия или Мексика перетасуют карты глобализации. Нам не выгодно затягивать конфликт на Украине. Давайте лучше станем миротворцами.