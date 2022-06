Американцы всерьез заговорили об упадке военно-морской мощи США

Когда-то ВМС сделали Америку сверхдержавой. Смогут ли снова?

Foreign Policy приводит мнение американских экспертов об упадке военно-морской мощи США. Автор сетует на количественное и качественное сокращение ВМС США и называет его роль в мире не решающей, а "фрагментарной".

Александр Вули (Alexander Wooly)

Пол Кеннеди (Paul Kennedy) сделал себе имя, оплакивая упадок Америки. Теперь он размышляет, можно ли повернуть его вспять.

В 1987 году после публикации своей книги "Взлеты и падения великих держав" (The Rise and Fall of the Great Powers) историк Пол Кеннеди вызвал бурю негодования в свой адрес. Его прегрешение состояло в предсказании упадка Соединенных Штатов. Дурная слава сделала его книгу бестселлером, а с Кеннеди впоследствии консультировались кандидаты в президенты США. Экземпляр этого труда даже попал на книжную полку основателя "Аль-Каиды" (организация признана террористической; ее деятельность на территории РФ запрещена — Прим. ИноСМИ) Усамы бен Ладена. Однако критики предсказуемо набросились на очевидное пораженчество Кеннеди. Рецензия военного стратега Эдварда Люттвака называлась "Взлет и падение Пола Кеннеди".

"Победа на море" (Victory at Sea) — это не "Взлет и падение великих держав" — она не потрясает основы и вряд ли вызовет споры. Вместе с тем она является отзвуком книги того же автора "Взлет и падение британского военно-морского владычества" (The Rise And Fall of British Naval Mastery) по части его излюбленной темы о том, что морское могущество тесно связано с экономической мощью и промышленным потенциалом державы. Кеннеди, профессор истории в Высшей школе им. Дж. Ричардсона Дилуорта и директор по исследованиям в области международной безопасности в Йельском университете, с самого начала ясно дал понять, что книга начиналась как краткий текст, сопровождавший картины с изображением военных кораблей известного художника-мариниста Яна Маршалла. Из этого текста она и выросла. (А картины эти потрясающие: если вас не взволновал "портрет" итальянского линкора "Витторио Венето" в Специи, синтез стиля художника Клода Моне и рисунков капитана Альфреда Тайера Махана, возможно, эта книга не для вас.) В результате получилась отчасти книга для журнального столика, отчасти широкое однотомное исследование. Масштабностью описания этот труд Кеннеди больше всего напоминают труд историка Крейга Саймондса 2018 года "Вторая мировая война на море: глобальная история" (World War II at Sea: A Global History).

В "Победе на море" есть двойственная ностальгия. С одной стороны, Кеннеди как бы обращается к своему раннему творчеству, когда он публиковал работы, посвященные военно-морской истории. В более широком смысле, это ностальгия по восходящей Америке. В 1938 году в составе ВМС США было 380 боевых кораблей. К концу 1944 года их насчитывалось уже 6 084 единицы. Но "Победа на море" рассматривает не только восхождение Соединенных Штатов на стальных корпусах военных кораблей до статуса сверхдержавы: она также исследует и пять других военно-морских держав Второй мировой войны — Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию. Повествование начинается с 1936 года, когда началось повсеместное перевооружение мировых флотов, и ведется вплоть до всемирной морской демобилизации по окончании войны.

Кеннеди посвящает несколько страниц подробному описанию иногда забываемого рейда японского флота в Индийском океане в апреле 1942 года, в ходе которого были потоплены корабли и разбомблены береговые сооружения в современной Шри-Ланке, а на море был посеян всеобщий ужас. Он предполагает, что могло бы произойти, если бы адмирал Тюити Нагумо продвинулся бы дальше на запад, создав реальные угрозы Адену, Йемену и Суэцкому каналу, и как это могло повлиять на сухопутные операции Великобритании на Ближнем Востоке и ее способность удерживать Мальту, стратегическую твердыню и колючий камень в "итальянском ботинке". Существует множество книг о морских сражениях Второй мировой войны, в которых основное внимание уделяется промахам адмирала Уильяма Хэлси-младшего, плохим торпедам, достоинствам деревянных взлетных палуб авианосцев по сравнению с бронированными, а также историям, описывающим погоню за немецким линкором Бисмарк, как если бы он был бегущим от полицейских грабителем Клайдом Бэрроу. Но вот что именно Кеннеди делает мастерски, так это на высоком исследовательском уровне объединяет экономику, технологию и стратегию, чтобы объяснить, почему сражения на море во Второй мировой войне пошли именно так, а не иначе. Он подробно описывает разветвленные причинно-следственные связи, а не "зацикливается" на том, кто что потопил, на чем сосредоточены многие другие популярные военно-морские труды. В качестве примера Кеннеди рассказывает о том, как сырье из бокситовых гор в Суринаме в конечном итоге стало алюминием, имевшим решающее значение для скорости и боевой прочности чрезвычайно успешного истребителя ВМС США Grumman F6F Hellcat.

Англия, к счастью или нет, и несмотря на множество отдельных серьезных проблем, сохраняла свое господство на море более 200 лет. Вторая мировая война стала потрясающим дуэтом, когда Великобритания и Соединенные Штаты объединились, что в истории делали немногие военно-морские державы. Британский Королевский флот, все еще могущественный, но уже демонстрировавший серьезные трещины, полагался на помощь США для защиты атлантических конвоев. Пошатнувшийся флот США будет рассчитывать на Британию в свой самый темный час в Тихом океане.

Повествование книги "Победа на море" создает ощущение хорошего темпа и напряженности от убеждения Кеннеди в том, что до 1943 года война на море больше напоминала прятки и догонялки. А вот с середины 1943 года, как утверждает автор, с прибытием в мировой океан целого флота новых массивных американских авианосцев, она приобрела характер полномасштабных эпических морских сражений. Конгресс тогда заказал 32 авианосца класса Essex (24 были построены), а также принял решение переоборудовать девять крейсеров в легкие авианосцы и начал программу строительства 122 эскортных авианосцев. А японцам во время войны удалось построить или переоборудовать только полдюжины авианосцев, и большинство из них вошли в состав императорского флота слишком поздно, чтобы повлиять на исход морских сражений.

Но это были не только боевые корабли. Кеннеди представляет в своей книге хронику того, как каждой из крупных военно-морских держав удалось сохранить действующими— даже в стесненные договорами времена 1920-х и 1930-х годов — большое количество национальных судоверфей. Большая часть их работы заключалась в строительстве торговых судов. Именно сохранение верфей и их квалифицированной рабочей силы в "голодные годы" после Первой мировой войны стало ядром обширных программ военного судостроения, в результате которых, например, только в США было построено более 2,7 тысячи кораблей класса Liberty ("Либерти" — тип транспортных пароходов середины XX века. Суда этого типа строились в очень большом количестве — всего построено 2751 судно — в США во время Второй мировой войны для обеспечения массовых военных перевозок — Прим. ИноСМИ).

Именно здесь повествование Кеннеди о Второй мировой войне, хотя и весьма качественное само по себе, приобретает актуальность и связь с настоящим. Если морские сражения той войны находят отклик и сегодня, то это потому, что война на море 1945 года намного ближе к 2022 году, чем все, что бывший французский император Наполеон Бонапарт или бывший американский генерал Джордж Паттон сделали для современной наземной войны. Авианосец по-прежнему остается основным боевым кораблем, а эсминцы и крейсеры — по-прежнему кораблями эскорта. У Соединенных Штатов по-прежнему есть если не самый большой, то самый мощный военно-морской флот. Районы плавания ВМС США — Атлантический океан, Средиземное море и западная часть Тихого океана — сегодня такие же, как и были раньше.

Разница в том, где сейчас находятся в мире главные судостроительные мощности. Вот здесь-то и произошли исторические перемены. У Китая сегодня есть крупнейший в мире военно-морской флот с лавиной все более совершенных надводных кораблей. Он также поддерживает масштабную программу гражданского судостроения. Около 90% мировых торговых судов построены в Китае, Японии и Южной Корее. Соединенные Штаты и Европа находятся здесь в "самоволке", нервно куря в сторонке.

За свой бестселлер 1980-х годов Кеннеди получил ярлык "пораженца". Его нельзя обвинить в том же самом в связи с последним его творением. Но любой, кто прочитает "Победу на море", может почувствовать то же ощущение упадка американской мощи, сравнивая перспективы морской безопасности тогда и сейчас. В 1930-х годах союзники отказались от более чем десятилетия самостоятельно наложенных на себя ограничений, чтобы, хотя и с опозданием, начать активное строительство своих военных флотов. Сегодня ВМС США говорят о росте, в то же время сокращая американский военно-морской потенциал. Согласно последнему проекту бюджета, к 2027 году уже сократившийся сейчас американский военно-морской флот будет насчитывать не сегодняшние 297 боевых кораблей, а только 280. В Соединенных Штатах снижается количество судостроителей и не хватает мощностей верфей. Корабли годами стоят в сухих доках, прежде чем их начинают ремонтировать. Сравните это с тем, как в битве в Коралловом море в 1942 году авианосец "Йорктаун" (Yorktown) получил почти катастрофические повреждения. Адмирал Честер Нимиц сказал тогда, что ремонт займет не менее трех месяцев, и дал судостроителям три дня. "Йорктаун" сражался — и выиграл — в битве за Мидуэй несколько недель спустя.

В Конгрессе появилось новое поколение ветеранов войны. Однако большинство из них были выкованы в ходе наземных войн в Ираке и Афганистане. Выходцев из нынешних ВМС США среди них значительно меньше. Такое положение сильно отличается от Второй мировой войны, когда и у президента США Франклина Рузвельта, и у премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля была "морская соль в крови". Оба в прошлом курировали военно-морские дела — Рузвельт в качестве помощника министра военно-морского флота, Черчилль в качестве первого лорда адмиралтейства. И оба предпочитали совершать свои служебные зарубежные вояжи на крупных военных кораблях. Черчилль подписывал свою переписку с президентом США во время войны так: "Бывший военно-морской деятель".

В опубликованных историях прошлых военно-морских войн недостатка нет. В том числе и о сражениях на море в ходе Второй мировой войны. Однако новая книга Пола Кеннеди предлагает более широкий взгляд на ту роль — порой решающую, а порой и фрагментарную, — которую военно-морской мощи США предстояло сыграть не только в разрушении могущества империалистической Японии, Италии и нацистской Германии, но и в установлении продолжительного мира.

Александр Вули — журналист и экс-офицер Королевского ВМФ Великобритании.