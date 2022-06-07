Польша поставит Украине три артиллерийских дивизиона 155-мм самоходных гаубиц Krab

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Украина получит еще три артиллерийских дивизиона 155-мм польских самоходных гаубиц Krab, на этот раз не бесплатно. Как сообщается, Киев и Варшава подписали соглашение на поставку ВСУ 54 польских САУ новой постройки.

По данным польской прессы, стоимость контракта составляет около 3 млрд злотых (примерно 700 млн долл), за эти деньги Украина должна получить 54 САУ Krab новой постройки и несколько вспомогательных машин. Вместе с уже переданными ВСУ 18-ю польскими самоходками они должны составить три дивизиона. Сроки поставки не сообщаются, Польша имеет возможность изготовлять по 20-30 САУ Krab в год, на данный момент изготавливает по 8-16, исходя из финансирования. До 2025 года польская промышленность должна изготовить для польской армии 45 САУ, и это при условии, что не будет заключен контракт на еще 80 гаубиц. Так что украинский заказ будет не быстрым.

Ранее Минобороны Польши сообщило о передаче украинским военным 18 (восемнадцати) САУ Krab калибра 155 мм. Когда произошла передача и на каких условиях, информации нет. Также сообщается, что Польша подготовила расчеты для данных самоходок, проведя обучение около ста украинских военнослужащих.

Самоходная артиллерийская установка Krab оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder и башней от британской САУ AS-90M Braveheart (производится в Польше по лицензии). Масса САУ Krab составляет 52 т, экипаж — 5 человек. Калибр орудия - 155 мм, скорострельность - 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность ведения огня — 40 км (при использовании специализированных высокоточных боеприпасов — до 70 км). Гаубица может развивать скорость до 60 км/ч и имеет запас хода около 360 км.

Отмечается, что заказ гаубиц Киев будет оплачивать не из собственных средств, а из выделенных США и Европой.