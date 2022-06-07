Войти
Военное обозрение

Польша поставит Украине три артиллерийских дивизиона 155-мм самоходных гаубиц Krab

634
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина получит еще три артиллерийских дивизиона 155-мм польских самоходных гаубиц Krab, на этот раз не бесплатно. Как сообщается, Киев и Варшава подписали соглашение на поставку ВСУ 54 польских САУ новой постройки.

По данным польской прессы, стоимость контракта составляет около 3 млрд злотых (примерно 700 млн долл), за эти деньги Украина должна получить 54 САУ Krab новой постройки и несколько вспомогательных машин. Вместе с уже переданными ВСУ 18-ю польскими самоходками они должны составить три дивизиона. Сроки поставки не сообщаются, Польша имеет возможность изготовлять по 20-30 САУ Krab в год, на данный момент изготавливает по 8-16, исходя из финансирования. До 2025 года польская промышленность должна изготовить для польской армии 45 САУ, и это при условии, что не будет заключен контракт на еще 80 гаубиц. Так что украинский заказ будет не быстрым.

Ранее Минобороны Польши сообщило о передаче украинским военным 18 (восемнадцати) САУ Krab калибра 155 мм. Когда произошла передача и на каких условиях, информации нет. Также сообщается, что Польша подготовила расчеты для данных самоходок, проведя обучение около ста украинских военнослужащих.

Самоходная артиллерийская установка Krab оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder и башней от британской САУ AS-90M Braveheart (производится в Польше по лицензии). Масса САУ Krab составляет 52 т, экипаж — 5 человек. Калибр орудия - 155 мм, скорострельность - 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность ведения огня — 40 км (при использовании специализированных высокоточных боеприпасов — до 70 км). Гаубица может развивать скорость до 60 км/ч и имеет запас хода около 360 км.

Отмечается, что заказ гаубиц Киев будет оплачивать не из собственных средств, а из выделенных США и Европой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Похожие новости
06.06.2022
Украина подписала с Польшей контракт на закупку трех дивизионов 155-мм СГ "Краб"
06.06.2022
Украина приобретает польские 155-мм самоходные гаубицы Krab
03.06.2022
Южнокорейское оружие может окольными путями попасть на Украину
20.05.2022
На каких языках говорит бог войны
12.05.2022
Британские ракеты Brimstone применены на Украине
12.11.2018
Ядерный привет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 16:09
  • 27301
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 14:56
  • 4
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 07.06 14:24
  • 4
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев
  • 07.06 11:27
  • 1
Американская головная АПЛ нового поколения официально заложена на верфи General Dynamics Electric Boat
  • 07.06 11:15
  • 1
Канадские пилоты недовольны запугиванием со стороны лётчиков ВВС Китая
  • 07.06 10:38
  • 1
Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС
  • 07.06 07:56
  • 2
«Уничтожить HIMARS и MRLS на Украине - критически важная задача для России»
  • 07.06 02:30
  • 1
Российские инструкторы начали обучение 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 07.06 00:20
  • 4
Беспредел возможностей, реактивная истерика, «Терминатор» в помощь
  • 06.06 19:07
  • 2
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева
  • 06.06 18:00
  • 16
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 06.06 17:17
  • 1
В России оценили «повышающее ставки» оружие для Украины
  • 06.06 17:03
  • 51
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 06.06 16:44
  • 2
Не летного десятка: Путин рассказал об уничтоженных на Украине «Байрактарах»
  • 06.06 14:39
  • 1
Корабельная тральная группа КФл вышла в море для выполнения боевых упражнений