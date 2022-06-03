Константин Богомолов, Елена Лихач и другие гости Московского музея архитектуры

Русская архитектура переживала разные периоды, которые отражаются в экспонатах Московского музея архитектуры имени А.В. Щусева. Он стал первым специализированным архитектурным музеем в мире. И в России других культурных учреждений такого рода нет и не планируется, так как именно здесь хранится все архитектурное наследие страны.

Годом основания Московского музея архитектуры считается 1934, когда в бывшем особняке семьи Талызиных состоялось его открытие. Здание в стиле классицизма удобно располагается в непосредственной близости от библиотеки имени Ленина, а также неподалеку от Кремля. То есть музей находится в самом центре столицы рядом с Красной площадью.

Имя Алексея Викторовича Щусева он получил неслучайно. Ведь этот выдающийся советский архитектор был автором многих известных проектов, включая мавзолей Ленина, станцию метро Комсомольско-Кольцевую, Казанский вокзал и многое другое. Щусев создавал сооружения разного предназначения в различной стилистике, показывая многогранность своего таланта. Так и в Московском музее архитектуры представлена широкая коллекция экспонатов.

В настоящее время в музее представлено более миллиона экспонатов, главным из которых является макет Большого Кремлевского дворца Василия Баженова. Основу коллекции составляют всевозможные чертежи и скульптуры, архитектурная графика и модели знаменитых российских зданий. Также здесь представлены фрески, мебель, литография и прочее. При этом музей разделен на три площадки для презентации экспонатов, включая Трапезные палаты 17 века, флигель «Руину» и главный дом имения семьи Талызиных. Флигель вообще был выбран одним из самых необычных выставочных пространств города. До наших дней дошли аутентичные материалы, открытые старинные своды, слои краски, оригинальная штукатурка и старую кладка. Здание настолько притягательно, что английский бренд ювелирных украшений - Дэвид Моррис, выбрал флигель для презентации коллекции, посвященной круглой дате. Наследник драгоценной империи пригласил гостей, среди которых можно было встретить Константина Богомолова, Юлию Матвиенко, Елену Лихач и других. Чтобы гости прониклись духом и атмосферой, коллекцию демонстрировали на стилизованных макетах зданий известных архитекторов.

На фото - справа Елена Лихач

Но в выставочных залах можно увидеть далеко не все экспонаты, так как многие из них размещены в хранилищах и доступны только для виртуального ознакомления на официальном сайте Московского музея архитектуры.

В экспозиции музея отражается многовековая история русского архитектурного наследия. По своему разнообразию и качеству его коллекция находится на одном уровне с собранием экспонатов знаменитого парижского Лувра. Московский музей архитектуры ежедневно предлагает посетить различные небольшие постоянные выставки и организует какие-то более крупные тематические собрания экспонатов, меняющиеся примерно раз в месяц. Здесь можно узнать историю создания известных зданий и сооружений страны, особенности корабельной архитектуры и многое другое. Причем рассказ о знаковых архитектурных объектах разных эпох предлагается на различных языках, что делает экспозицию интересной для туристов из стран с любого уголка земного шара.