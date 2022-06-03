Армия США закрыла программу по созданию супердальнобойной пушки SLRC

Артиллерия

Обширный список провальных проектов Пентагона пополнился еще одной только что отмененной Конгрессом США программой по созданию стратегической дальнобойной пушки (SLRC) с фантастической для артиллерии дальностью стрельбы 1850 км. По информации издания Defense News, американские законодатели вычеркнули программу из военного бюджета на текущий год.

Как сообщили в пресс-службе Армии США, даже если усилия разработчиков увенчаются успехом, то серийное производство новых сверхдальнобойных пушек и формирование соответствующих подразделений обойдутся бюджету в миллиарды долларов. Изначально командование Армии США планировало использовать SLRC для завоевания господства в Индо-Тихоокеанском регионе в противостоянии с Китаем. К примеру, разместив их на Филиппинах, можно было бы обстреливать Шанхай, а из Японии — Пекин. Заявленная дальность стрельбы — 1850 км — многократно превышает возможности имеющихся на вооружении Армии США артиллерийских систем. Например, самоходная гаубица М109А7 Paladin стреляет всего на 29 км. Предполагалось, что для достижения рекордных показателей стрельбы в SLRC будет задействован «электромагнитный запуск», то есть речь шла о разновидности рельсотрона, способного выпускать снаряды с гиперзвуковой скоростью 5 махов или около 6000 км/ч. Судьба самого первого рельсотрона хорошо известна — амбициозный многомиллиардный проект Пентагона уже давно закрыт. По оценкам экспертов, с задачами, которые возлагались на SLRC, вполне справляются стоящие на вооружении тактические ракетные комплексы и системы реактивной артиллерии HIMARS и M270. Сейчас уже очевидно, что проект SLRC оказался не по силам разработчикам, а в условиях ужесточения экономии военных расходов в обозримой перспективе он однозначно не будет реализован.