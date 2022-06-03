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ТАСС

Ярославский радиозавод начал производство средств радиосвязи тактического звена

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ПАО "Ярославский радиозавод"
ПАО "Ярославский радиозавод".
Источник изображения: www.yarz.ru

Устройства могут обеспечивать связь с Военно-морским флотом, авиацией и Сухопутными войсками

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ярославский радиозавод начал изготавливать средства радиосвязи тактического звена, которые могут обеспечивать связь с ВС РФ. Об этом сообщил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"На Ярославском радиозаводе началось изготовление средств радиосвязи тактического звена, а это связь с Военно-морским флотом, авиацией и Сухопутными войсками", - сказал он.

По словам Рогозина, госкорпорация также принимает участие в кооперации по боевым ракетным средствам, которые применяются на поле боя. Так, ее предприятия участвуют в создании комплексов "Кинжал" и "Искандер", производят элементы боевого управления и энергетики для широкого спектра ракетного вооружения, выпускающегося другими концернами и корпорациями.

"Таким образом, мы фактически уже стали по большому счету частью наших вооруженных сил", - заключил гендиректор госкорпорации.

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