Ярославский радиозавод начал производство средств радиосвязи тактического звена

Устройства могут обеспечивать связь с Военно-морским флотом, авиацией и Сухопутными войсками

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ярославский радиозавод начал изготавливать средства радиосвязи тактического звена, которые могут обеспечивать связь с ВС РФ. Об этом сообщил в четверг гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"На Ярославском радиозаводе началось изготовление средств радиосвязи тактического звена, а это связь с Военно-морским флотом, авиацией и Сухопутными войсками", - сказал он.

По словам Рогозина, госкорпорация также принимает участие в кооперации по боевым ракетным средствам, которые применяются на поле боя. Так, ее предприятия участвуют в создании комплексов "Кинжал" и "Искандер", производят элементы боевого управления и энергетики для широкого спектра ракетного вооружения, выпускающегося другими концернами и корпорациями.

"Таким образом, мы фактически уже стали по большому счету частью наших вооруженных сил", - заключил гендиректор госкорпорации.