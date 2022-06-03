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ТАСС

Рогозин предположил, что "Сармат" США "по ночам снится"

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Пуск «Сармата»
Пуск «Сармата».
Источник изображения: ТАСС

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что США видят баллистическую ракету "Сармат" по ночам.

"Госдеп заявил, что США хотят сохранить ограничения в рамках СНВ-3 после 2026 года, добиться лимитов на "новые типы" ядерного оружия РФ. Видимо, "Сармат" им уже по ночам снится", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш" (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

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СНВ-3
Ядерный щит
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