Последний поход «Москвы»

Первый в серии крейсер проекта 1164 находился в строю Военно-морского флота более сорока лет. Фото с сайта www.mil.ru.

Потеря флагмана Черноморского флота вызывает вопросы

После потопления украинцами своего флагмана ВМС «Гетман Сагайдачный» в порту Николаева вряд ли кто ожидал, что опасность подстережет и российский гвардейский ракетный крейсер «Москва». Как это произошло, до сих пор остается загадкой и вызывает множество кривотолков. Безусловно, назначенная Министерством обороны РФ комиссия для расследования причин гибели крупнейшего по водоизмещению боевого корабля ЧФ, разберется во всем. Но сохраняющийся ореол таинственности вокруг этого ЧП рождает лишние нездоровые вопросы, догадки и предположения.

Крейсер входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве в 1976 году и получил первоначально наименование «Слава». Спущен на воду в 1979-м, принят на вооружение в 1983 году. А после списания противолодочного корабля под названием «Москва» унаследовал его имя, стал флагманом ЧФ. Это произошло 16 мая 1996 года.

Головной корабль проекта 1164 «Атлант» нес серьезное вооружение. В частности, артиллерийские установки АК-130, зенитные установки АК-630, ракетное вооружение ПКРК П-1000 «Вулкан», ПУ ЗРК С-300Ф «Форт», ЗРК «Оса-МА», противолодочное вооружение, а также минно-торпедное и авиационное (вертолет Ка-27). Все оно постоянно модернизировалось и естественно периодически заменялось.

Крейсер «Москва» был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивал боевую устойчивость противолодочных групп, осуществлял противовоздушную оборону удаленных соединений и огневую поддержку десанта.

Если говорить о его послужном списке, то он принимал участие в военных конфликтах в Грузии (2008), Крыму (2014), Сирии (2015), на Украине (2022). Но «прославился» также тем, что в ходе проведения саммита на Мальте (2–3 декабря 1989 года) между Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим, где были сданы практически все позиции СССР и предрешен вопрос распада страны, использовался советской делегацией для отдыха.

С 2016 по 2019 год находился на капитальном ремонте, в который были вложены немалые средства. В июле 2020-го «вышел из дока с отремонтированным двигателем, новыми дизель-генераторами и радиотехническими системами». Кроме того, на крейсере были заменены сотни метров «кабель-трасс». По заверениям судостроителей, корабль мог после этого прослужить не один десяток лет.

24 февраля 2022 года в ходе специальной операции России на Украине выполнял задачу по взятию острова Змеиный, где находилась украинская пограничная застава, и, как известно, успешно решил ее. Остров был взят без единой потери с нашей стороны, а украинский гарнизон сдался в плен.

Последующие выходы «Москвы» из базы в Севастополе в район к востоку от острова Змеиный были связаны с выполнением различных задач, в том числе технической разведки с использованием комплекса дальнего радиолокационного обзора «Флаг» и другой аппаратуры на борту корабля.

Вечером 13 апреля 2022 года украинские военные сообщили, что нанесли по российскому крейсеру удар крылатыми ракетами «Нептун» и причинили ему серьезные повреждения. Были ли в действительности пуски или нет – достоверной информации из независимых источников до сих пор не представлено.

По сообщению Минобороны РФ, на крейсере «Москва» возник очаг возгорания, но он был локализован. «Открытого горения не зафиксировано. Взрывы боеприпасов прекращены. «Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются», – подчеркивалось тогда в сообщении. Словом, все вроде штатно, без чрезвычайщины.

Но спустя несколько часов стало понятно, что на судне в результате пожара произошла детонация боекомплекта, корабль получил серьезные повреждения. Из состава экипажа на борту крейсера осталась часть, отвечающая за буксировку. И вдруг новое ЧП: корабль затонул. Сообщалось, что в условиях шторма, но, по другим источникам, сила ветра там в тот день не превышала 10 м/с.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, крейсер затонул в результате пожара, который, в свою очередь, привел к детонации боезапаса.

16 апреля российское телевидение показало репортаж со встречи главкома ВМФ России Николая Евменова с экипажем крейсера «Москва». А спустя неделю Минобороны РФ заявило, что из членов экипажа крейсера в ходе борьбы за живучесть корабля погиб один, пропали без вести 27, эвакуированы 396 человек.

Увы, гибель «Москвы» стала самой серьезной военной потерей России в ходе спецоперации на Украине. И, судя по всему, самой дорогой, ведь стоимость корабля изначально составляла около 2 млрд долларов.

В ходе боевых действий не обойтись без потерь живой силы и техники. Но у моряков-профессионалов возникают вопросы. Зачем корабль отправился в район острова Змеиный, чем он там занимался? Почему представлял малоподвижную крупную мишень, по которой легко было отстреляться «Нептуном» и другими типами противокорабельных ракет? Тем более что командование ЧФ знало о наличии таких ракет у Вооруженных сил Украины.

Некоторые эксперты высказывает следующее предположение. Мол, это мог быть задействован береговой ракетный комплекс с англоязычным расчетом. Речь – о противокорабельных ракетах типа AGM-119 «Penguin» модификации Мк-2, разработанных норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace. Удивляться этому тоже не приходится, учитывая количество иностранных наемников и специалистов на Украине, а также зарубежного вооружения.

Но если это даже так, то почему одна из пробоин оказалась ниже ватерлинии? Тем более что о детонации артиллерийских погребов сначала ничего не сообщалось. Результат диверсии боевых пловцов? Тоже нельзя сбрасывать со счетов, хотя корабль находился далековато от берега. Но при современных средствах подводного вооружения подобное возможно.

Однако главное в другом. Непонятно, почему корабль вновь отправили к Змеиному после его захвата, тем самым подведя к зоне досягаемости береговых ракетных комплексов ВСУ. Этим вопросом задается экс-начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Виктор Патрушев. Такая громадная цель в море и – без движения.

В результате врагу ничего не составляло при поддержке космической разведки США определить местонахождение крейсера. По данным со спутников, «Москва» находился к востоку от острова Змеиный, на удалении порядка 60–80 морских миль от Одессы. Это в пределах максимального радиуса огневого поражения комплекса «Нептун».

В последнее время просочилась информация, что это имела место комбинированная атака с использованием беспилотного летательного аппарата со стороны Румынии. Она предпринималась в попытке вывести из строя радиолокационные системы корабля. Только этим можно объяснить, что по цели не сработали средства ПВО: ни ЗРК С-300Ф, ни ЗРК «Оса-МА». Что, видимо, и помешало засечь и уничтожить противокорабельные ракеты, если, действительно, имели место пуски с «Нептуна» или какого-то иного противокорабельного комплекса. Все это, повторим, вызывает вопросы. Пусть даже ракета ударила по надстройке корабля. Но артиллерийские погреба находятся на «Москве» ниже ватерлинии. Почему же корабль, как говорит Патрушев, осел сразу на левый борт. Тем более что шторма никакого не было.

В последнее время в сети появился снимок, по которому можно предположить, что в борт корабля в районе ватерлинии ударили две ракеты. Но что же тогда делали в это время средства ПВО и находились ли они на боевом дежурстве? Если да, то почему пропустили атаку противника, даже два его удара, между которыми было время для реакции? Почему, наконец, у корабля, находящегося в зоне боевых действий, оказались открыты, а не задраены некоторые иллюминаторы, что можно хорошо различить на фото?

Некоторые источники говорят, что во время последнего ремонта, который был произведен два с небольшим года назад, решили сэкономить и не установили более современную систему пожаротушения. А старая не проявила своей эффективности. Все это вместе привело к тому, что, казалось бы, непотопляемый корабль длиной в 186 метров, не удалось спасти. Хотя моряки самоотверженно боролись за его жизнь.

На борту, ушедшего на дно корабля, осталось дорогостоящее вооружение. Как с ним быть? Существует ли возможность поднять что-либо на поверхность? Видимо, такая попытка будет предпринята только после завершения спецоперации. Пока же ясно одно: выводы будут сделаны, и, видимо, довольно жесткие.

Вызывает лишь огорчение, что смертельную рану флагман Черноморского флота получил не в морском бою с кораблями противника или подводными лодками. Горше всего будет, если вскроется, что крейсер, что называется, подставил свой борт под удар с берега.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – независимый обозреватель.