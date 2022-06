Обоюдоострая взаимность

Варшава и Киев сливаются в объятиях назло Кремлю

Польша находится в полной безопасности, несмотря на «агрессивную политику» Кремля, несущую потенциальную угрозу для демократического сообщества, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. Он выступил 26 мая на брифинге после учений Defender Europe 2022 с отработкой боевого взаимодействия между польскими и американскими военными.

С размещением дополнительной (второй) бригады число военнослужащих США на польской земле возросло до 10 тыс. солдат и офицеров. Но при этом Белый дом четко заявил: американские солдаты не будут воевать с русскими за Украину.

Это остудило пыл тех сил в Варшаве, которые призывали к созданию «Коалиции желающих» (Coalition of the Willing) – нового военно-политического союза государств Запада, готовых бросить свои войска на поддержку Вооруженных сил Украины, отступающих под натиском Российской армии и народных милиций ЛДНР.

От планов по созданию «Коалиции желающих» польские политики вроде бы отказались после визита президента США в Варшаву в конце марта. Тогда Джозеф Байден изложил собственный план: ослабить Россию «невиданными ранее экономическими санкциями», а ВСУ поддержать массированными поставками западного оружия. Суть замысла Байдена – как можно дольше затянуть спецоперацию российских войск, максимально обескровить их путем переноса боевых действий в населенные пункты. За которые украинские военные, согласно тому же замыслу, будут сражаться, пока не кончатся люди и патроны.

Атлантическая солидарность потребовала от Варшавы согласиться с планом Байдена.

Но одержанная российскими военными и донецкими ополченцами победа в сражении за Мариуполь со сдачей в плен около 4 тыс. военнослужащих ВСУ и националистического полка «Азов», а также другие события на фронте заставили польских политиков вернуться к планам более активной поддержки киевского режима. Польский министр обороны Блащак заявил, что его страна «не позволит России реализовать свои имперские планы и продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за независимость».

Практическая работа в этом направлении получила толчок в ходе киевского визита президента Польши. Выступая перед Верховной радой 23 мая, Анджей Дуда сказал: «По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев». По его словам, Польша и Украина – братские государства. «Мы будем помогать в восстановлении свободной, суверенной и независимой Украины», – заявил Дуда.

Что будет прописано в так называемом «договоре о добрососедстве», и будет ли его текст дополняться «секретными протоколами», пока точно неизвестно. Скорее всего документ будет направлен на практическую реализацию ранее высказанной польским президентом идеи: «Между Польшей и Украиной не будет никаких границ». Снос пограничных рубежей нужен, чтобы поляки и украинцы «жили вместе на этой земле, строя и выстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу».

Эти заявления делаются, когда российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с народными милициями ДНР и ЛНР наши военные уже освободили от власти киевского режима территорию, где проживает несколько миллионов человек. А по данным ООН, с начала российской спецоперации Украину покинуло более 6,4 млн украинцев.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает: «Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина». Но тогда о какой мифической «Польше-Украине без границ» ведет речь Дуда?

Вероятно, эта тема была в центре обсуждения за закрытыми дверьми между президентами двух стран. Что Дуда и Зеленский проведут «беседу с глаза на глаз», загодя сообщил глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.

Достижение договоренности с Зеленским и было главной целью поездки польского лидера в Киев. Дуда мог выступить перед украинскими парламентариями и дистанционно, по видеосвязи. Однако он предпочел лично и без посторонних пообщаться с Зеленским. Цель – договориться о совместных действиях против России и закрепить обязательства сторон в неких «секретных протоколах», о чем пишут отдельные СМИ.

При этом сам Дуда признает, что Польше не нужна какая-то дополнительная защита на случай масштабного конфликта между Востоком и Западом. В интервью газете Polskа Times он сказал: «Потенциальная угроза со стороны России все время присутствует. Но вероятность того, что кто-либо, включая Россию, решится напасть на страну НАТО, рискуя сражением в том числе с американской армией, невелика».

В том же интервью есть намек, что в действительности преследует долгосрочная стратегия Варшавы. «Польша – большая европейская страна. Мы принадлежим к Центральной Европе», – заявил Дуда. Определенно подразумевая так называемое «Триморье», или «Инициативу трех морей» (Балтийского, Адриатического и Черного). Лидером нового образования стремиться стать Польша как самое крупное по территории, населению и экономике государство этого региона.

В понимании Варшавы «Центральная Европа» и «Триморье» – это новая редакция идеи Юзефа Пилсудского, лидера и идеолога Польши до 1935 года. Маршал Пилсудский выступал за создание конфедерации «Междуморье» в составе Польши, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Венгрии, Румынии, Югославии, Чехословакии и Финляндии. Такое объединение превзошло бы по территории Речь Посполитую, достигшую наибольших размеров в 1637 году.

По замыслу Пилсудского, создание Междуморья позволило бы избежать доминирования Германии или России в Центральной Европе. Но этому замыслу не суждено было претвориться в жизнь. В 1918 году была провозглашена Польская республика («Вторая Речь Посполитая»), а Пилсудский объявлен «начальником государства и верховным вождем». Восточная граница нового польского государства фактически определилась в 1922 году по итогам советско-польской войны.

Пилсудский отказался от идеи Междуморья ради мирного соседства с Советским Союзом и Германией и в 1932–1934 годах заключил с ними пакты о ненападении. Понимая, что в случае войны Польша не сможет сопротивляться в одиночку, он считал нужным вступить в союз с Румынией и Венгрией, а также заручиться поддержкой Франции и Великобритании. Однако и эту идею реализовать не удалось.

После смерти Пилсудского в 1935 году его преемники решили воспользоваться удобным моментом для захвата отдельных территорий соседних, более слабых в военном отношении государств. За это Уинстон Черчилль называл Польшу «гиеной Европы». В 1938 году польские войска заняли Виленскую область (часть Литвы) и Тешинскую область (часть Чехословакии). Вынашивались планы по захвату других территорий, но в 1939 году события пошли по иному сценарию. Вермахт разбил польскую армию и оккупировал большую часть страны, а ее восточные территории перешли к Советскому Союзу.

Нынешние лидеры в Варшаве пытаются реанимировать идею Пилсудского о Междуморье. Они надеются, что после оформления в военно-политический союз «Центральная Европа» займет резко антироссийскую позицию. Вот что по этому поводу думает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его мнению, переговоры с Россией заведомо не имеют шансов на успех. «Многие политики пытались, и всегда это заканчивалось одинаково – унижением».

Киевский режим разделяет эти взгляды, поэтому отказывается продолжать переговоры с Москвой. Вместо них там ищут пути взаимодействия с Варшавой. Президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом правовом статусе поляков на Украине. Украинский закон будет работать по аналогии с польским, по которому временно перемещенных лиц с Украины (около 4 млн) фактически приравняли к гражданам Польши, но без права голосования.

Нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого», подчеркнул Зеленский. «Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении».

Это соглашение вкупе с другими, готовящимися Киевом и Варшавой, может привести к непредсказуемым последствиям. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных от нескольких надежных источников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что соглашениями с Варшавой Киев оформляет утрату собственных территорий и «активно разбрасывается своей незалежностью… творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны».

Развитие событий будет зависеть от положения дел на линии фронта. Западные эксперты и исследовательские организации в марте-апреле давали положительную оценку действиям ВСУ. Говорилось, что украинская армия проявила стойкость в обороне и смогла провести ряд контрударов в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Но ближе к концу мая, после сдачи в плен гарнизона Мариуполя, прорыва фронта в районе Попасной, оперативного окружения группировки ВСУ в районе Северодонецка – Лисичанска мнение зарубежных обозревателей поменялось.

Все больше экспертов утверждают, что близок момент полного развала обороны ВСУ на Донбассе. Отвести потрепанные части к новой оборонительной линии будет затруднительно: все дороги на Запад находятся под огневым контролем Российской армии и народных милиций ЛДНР. Украинская войсковая ПВО практически подавлена, а господство в воздухе наших ВКС позволяет российским летчикам безнаказанно расстреливать отступающие украинские войска.

Тает надежда на формирование свежих бригад, вооруженных западным оружием. Возникающие то тут, то там прорывы линии фронта заставляют украинское командование в срочном порядке «затыкать дыры», бросая туда бригады территориальной обороны и вновь сформированные части ВСУ, не прошедшие боевого слаживания. Это приводит к высоким потерям в технике и личном составе. В результате не удается ни сдержать натиск противника, ни накопить достаточных стратегических резервов.

Ввиду недостатка полноценных свежих бригад некому занимать вновь создаваемые оборонительные линии. Эксперты приходят к выводу: завершив разгром самых боеспособных бригад ВСУ на Донбассе, российские войска смогут почти беспрепятственно продвигаться вглубь украинской территории.

Все это заставляет Варшаву беспокоиться. Там опасаются, что количество украинских беженцев значительно увеличится, причем большинство устремится в Польшу и останется здесь надолго. Более того, выход российских войск к западным границам Украины лишит Польшу возможности взять под контроль Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области – территории, входившие в состав Второй Речи Посполитой.

Варшава может попытаться изменить ход истории, направив на Украину своих военных. Для этого командование Войска польского может выделить две (из четырех имеющихся) механизированные дивизии (скорее всего 16-ю и 18-ю), а также задействовать ВВС и силы специальных операций. Оценочно, в их составе может быть порядка 50 тыс. военнослужащих – примерно треть от общей численности Войска польского.

Если Варшава бросит в бой своих солдат, поможет ли это нынешнему киевскому режиму? Ответ однозначный: нет. Получив соответствующий приказ, польские военнослужащие будут сражаться за свою страну и национальную идею. Какое им дело до украинских интересов, когда есть свои собственные?

Расходы польского бюджета на оборону в 2021 году составили порядка 14,5 млрд долл. Войско польское находится в процессе перевооружения, заменяет системы советской эпохи американскими и немецкими. По общему потенциалу оно значительно уступает ВС России (даже не говоря о наличии у нас ядерного оружия). Поэтому полномасштабная война – не тот вариант, который устроит Варшаву. Тем более что, по уставу НАТО, пункт о коллективной обороне вступает в действие только при атаке на одно из государств – членов блока. И не распространяется на случай, когда оно само послало войска в страну за пределами альянса.

Как развернутся события после предполагаемого ввода польских войск на Украину? Если это случится, от Варшавы уже мало что будет зависеть. Союзники по НАТО ее не поддержат – об этом четко сказали и Байден, и руководство альянса. Решение будет принимать Москва. Сам этот факт охлаждает буйные головы, ведь не исключена перспектива получить «ядерной дубинкой» по причинному месту.

Полномасштабная война без применения оружия массового поражения тоже грозит пойти «в одну сторону». Против более чем 300 современных многоцелевых истребителей ВКС России постройки XXI века (Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30М/СМ, МиГ-29СМТ/К/КУБ) ВВС Польши может выставить лишь 48 легких американских истребителей F-16C и F-16D. Плюс 30 МиГ-29, никогда серьезно не модернизировавшихся с момента получения от СССР.

Положение дел со средствами ПВО большой и средней дальности у Войска польского даже хуже, чем было у ВСУ в конце февраля нынешнего года. Есть лишь 18 дивизионов старых советских зенитных ракетных комплексов (один С-200В и 17 С-125М). Словом, у польских ВВС и ПВО нет никаких шансов помешать ВКС России в сохранении полного господства в воздухе над Украиной, завоеванного в ходе первого этапа спецоперации.

Сильная сторона Войска польского – обширный арсенал сухопутной армии. На вооружении находятся почти 800 танков (249 германских «Леопард-2», 232 собственной постройки PT-91, более 300 советских Т-72М). До 2400 боевых бронированных машин и бронетранспортеров (включая 1142 БМП-1 и БРМ-1К). До 600 легких бронированных машин. Более 630 самоходных артиллерийских систем (включая 200 калибра 152–155 мм, остальные – калибра 120–122 мм). До 200 реактивных систем залпового огня (БМ-21, RM-70, WR-40). До 240 буксируемых минометов калибра 98 мм и выше. Вместе с тем ни по одной из перечисленных позиций Войско польское не превосходит ВСУ по состоянию на январь 2022 года.

Что реально могут сделать польские военные – помочь ВСУ в обучении личного состава, формировании новых частей и соединений, в том числе путем передачи «из наличия» своей техники и вооружения. Могут посылать на фронт «добровольцев» – как из числа уволившихся в запас, так и действующих военнослужащих (но не в составе целых кадровых подразделений). О наличии польских наемников в составе ВСУ на фронте говорят радиоперехваты, выполненные российскими военнослужащими, о чем неоднократно упоминалось в брифингах МО РФ.

Информация о якобы уже действующих в районе Павлограда «польских батальонах» – о них говорят, но никто их не видел – пока представляется лишь пиар-акцией для изучения реакции украинцев и россиян на усиление польского влияния. Если на территории Украины действительно будет обнаружено целое армейское подразделение, составленное из наемников, говорящих на польском языке, то командование российской группировки, проводящей спецоперацию, вряд ли упустит возможность нанести по ней бомбовый, ракетный или артиллерийский удар.

Предложение Дуды заключить договор о добрососедстве между Польшей и Украиной может создать основу для легальной отправки польских полицейских и военных на территорию соседней страны. Здесь многое будет зависеть от положений документа и возможных «секретных протоколов» к нему. Но даже такая акция будет не помощью «свободной, суверенной и независимой Украине», а попыткой установить контроль над ее остатками. Или как минимум попыткой помешать внутренним противникам киевского режима привести к власти менее оголтелых и коррумпированных политиков, запретить действующие в стране националистические организации типа «Правого сектора» и полка «Азов» (запрещенных в РФ) и договориться с Москвой о восстановлении добрососедских связей.

Владимир Карнозов