МИД РФ надеется, что Турция воздержится от силовой операции в Сирии

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ обеспокоены сообщениями о новой военной операции Турции на севере Сирии.

"С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции. Подобный шаг, в отсутствие согласия законного правительства Сирийской Арабской Республики, представлял бы собой прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране. Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии.

При этом в МИД РФ с пониманием относятся к озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР.

"В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР. Это было бы практическим отражением не раз официально звучащих заявлений Анкары об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении новой силовой операции на севере Сирии. "Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж", - сказал Эрдоган, которого цитирует "Анадолу". По его словам, затем от боевиков будут зачищены и другие приграничные с Турцией районы.

Ранее Эрдоган заявлял о планах турецких вооруженных сил начать антитеррористические операции на границах страны. По данным СМИ, операции планировалось провести в четырех регионах Сирии.