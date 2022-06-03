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РИА Новости

Замглавы МО РФ обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине

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Александр Фомин
Александр Фомин
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 июня/ Радио Sputnik. Заместитель министра обороны России Александр Фомин в ходе встречи в Москве с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом обсудил гуманитарные вопросы на Украине и проблему экспорта украинского зерна.

"В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения Минобороны РФ.

На встрече также обсуждалась проблема вывоза зерна с Украины. Фомин напомнил, что российские войска еще в марте открыли гуманитарный коридор, по которому из Мариупольского порта могут выходить суда. Замминистра также обратил внимание Гриффитса на то, что Киев отвечает за разминирование подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров.

Также Фомин подчеркнул, что продовольственный кризис случился в первую очередь из-за того, что Запад своими санкциями нарушил логистические цепочки и ограничил экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных его поставщиков.

Ранее радио Sputnik сообщило, что центр взаимодействия по зерновой проблеме создадут в Стамбуле.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Фомин Александр
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