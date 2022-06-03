«Немецким военным жалко отдавать Украине системы IRIS-T, это новейшее оружие"

Военный эксперт Белоусов назвал три проблемы с поставками Киеву немецких систем ПВО IRIS-T

Германия готова поставить Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако у Бундесвера нет лишних систем, а производство новых займет несколько месяцев. «Газета.Ru» разбиралась, на что способен IRIS-T и почему могут возникнуть трудности с его поставками ВСУ.

Германия поставляет вооружения Украине крайне дозированно. Берлин по этому поводу получал нарекания как от Киева, так и от Варшавы, которой обещал в рамках так называемого «кругового обмена» поставить танки Leopard 2A4 взамен отправленных на Украину старых советских модификаций Т-72 из Польши. Однако сделка застопорилась.

Сейчас Канцлер Шольц пообещал направить на Украину более серьезные вооружения. В частности, Берлин обещает усилить ВСУ современной радиолокационной станцией и 12 самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, а еще зенитными ракетными системами IRIS-T, численность которых пока неизвестна.

«Поставка ракеты IRIS-Т выглядит натуральным обманом со стороны Германии. Изначально это была ракета класса «воздух-воздух», ее применение было воздушного базирования. Впоследствии ее переделали как ракету для средств ПВО наземного базирования. Воздушная ракета била на 20 километров, наземная уже на 40, но это еще не подтвержденные показатели. Испытания были завершены лишь в начале 2022 года и не факт, что в самой немецкой армии такие системы имеются уже в достаточном количестве», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, в прошлом офицер штаба Московского округа ВВС и ПВО Владислав Шурыгин.

Эксперт добавил, что сейчас Шольц предлагает Украине вооружения, которые Германия не может направить физически из-за их отсутствия в нужном количестве даже у самого Бундесвера.

«Даже если поставки состоятся, то это будет пять или десять единиц. Это ничего, пустое место. Это количество будет способно прикрыть лишь отдельные командные пункты и объекты инфраструктуры. Потенциал ракет этой системы предполагает расположение на нескольких позициях вокруг защищаемого объекта, наличие радиолокационных станций и средств прикрытия. Это будет пара точек на карте Украины», - сообщил «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт, полковник запаса Александр Дробышевский.

«Пресловутые американские ПЗРК «Стингер», которые активно используют ВСУ для противодействия российской спецоперации на Украине, особого эффекта так и не дали. Речь о поставках американских зенитно-ракетных систем «Патриот» не идет, а прочим системам российская авиация научилась эффективно противодействовать. Если появятся немецкие IRBIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, это не станет большой проблемой для наших самолетов, которые оснащены надежными системами бортовой обороны, такими как «Витебск». У ПВО Украины нет эшелонированной системы. В этих условиях отдельные комплексы не помогут», - заявил Дробышевский.

Сергей Белоусов также добавил, что разговоры даже об ограниченных и отдаленных поставках вызывают у военных Бундесвера, по его данным, крайне резкую реакцию.

«Эти комплексы, во-первых, не изменят ситуацию. Во-вторых, есть проблемы с эффективностью, наличием свободных комплексов и боеприпасами. Но есть третья проблема. Поставки немецких вооружений на Украину у военных Бундесвера, по данным моих источников, вызывают крайне негативную реакцию. Они не хотят делится, справедливо полагая, что они могут пригодиться для обороноспособности самой Германии. Старые запасы, в основном еще старая советская техника и боеприпасы - пожалуйста, а вот новые вооружения им жалко. Тот же IRIS, при всех к нему вопросах, это новейшее оружие и немецким военным жалко его отдавать», - считает Белоусов.

Виктор Сокирко