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Военное обозрение

Украина получит шведские лёгкие береговые противокорабельные комплексы RBS-17

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Швеции утвердило выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 95 млн. евро. Кроме этого, Стокгольм внесет какую-то сумму в специальный фонд, созданный НАТО для поддержки украинской армии.

Швеция приняла решение об отправке на Украину новую партию военной помощи опять без тяжелого вооружения, но с противокорабельными комплексами. На этот раз Киеву достанутся легкие береговые противокорабельные ракетные комплексы RBS-17, противотанковые гранатометы AT4 в количестве 5 тысяч единиц, снайперские винтовки калибра 12,7 мм, а также боеприпасы, какие точно не сообщается.

Швеция направит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибра 12,7 мм, включая боеприпасы. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться

- прокомментировала выделение военной помощи министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По словам министра обороны Швеции Петера Хультквиста, в данный пакет военной помощи вошло все то, что ранее запросила у шведов Украина. Ранее Швеция поставила Киеву 5 тысяч защитных шлемов, 10 тысяч противотанковых гранатометов, 135 тысяч полевых пайков и 5 тысяч бронежилетов.

Легкий береговой противокорабельный комплекс RBS-17 был разработан в восьмидесятые годы по шведскому заказу американской корпорацией Rockwell на основе американского ПТРК Hellfire. Для комплекса была разработана оригинальная однозарядная переносная наземная пусковая установка, а модернизированная ракета Hellfire получила новую боевую часть разработки Bofors. Система наведения лазерная полуактивная, эффективная дальность стрельбы достигает 10 км.

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Страны
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
AGM-114
Проекты
NATO
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