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Военное обозрение

В Польше приступили к строительству оружейного склада для армии США

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Источник изображения: topwar.ru

Для оснащения вооружением и техникой военных из Соединенных Штатов и других союзников Варшавы по НАТО в Польше приступили к строительству оружейного склада для армии США. Предполагается завершить возведение объекта в 2024 году.

Об этом сообщил прессе глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года

- сказал польский министр обороны.

Работы проводятся в городе Повидзе, где в дальнейшем будет размещаться боевая батальонная группа Вооруженных сил США.

Источник изображения: topwar.ru

Блащак отметил, что уже в этом году строители возведут складское помещение для хранения военной техники. По мнению министра, создание объекта позволит оперативно обеспечивать оружием и необходимым оснащением подразделения союзников, которые при необходимости могут прийти на помощь Войску Польскому.

Источник изображения: topwar.ru

Глава оборонного ведомства сообщил, что средства на строительство выделяют Варшава, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. Он отметил, что на польской территории базируется внушительный американский контингент, насчитывающий около 12 тысяч военнослужащих.

Ранее официальный представитель США в Варшаве Марек Бжезинский заявлял, что для усиления боеготовности в течение ближайшего десятилетия американцы планируют возвести в Польше более ста оборонных объектов.

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Страны
Польша
США
Проекты
NATO
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