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Интерфакс-АВН

Вашингтон выступает против военной операции Турции на севере Сирии

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ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: warhead.su

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг сообщила Анкаре, что Вашингтон выступает против турецких военных операций на севере Сирии, поскольку они могут еще больше дестабилизировать обстановку в регионе и подорвать усилия по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд поговорила с заместителем главы МИД Турции Седатом Оналом. (...) Она высказалась против возобновленных военных операций в северной Сирии, которые могут привести к дополнительному перемещению населения, еще больше дестабилизировать и без того неустойчивую обстановку в регионе, а также подорвать усилия международной коалиции по борьбе с ИГ", - говорится в пресс-релизе, распространенном постпредством США в ООН.

Она подчеркнула, что США понимают законные интересы Турции в сфере безопасности и призывают решать вызывающие обеспокоенность проблемы с помощью диалога и дипломатии.

Кроме того, Томас-Гринфилд выразила признательность Анкаре за поддержку сирийских беженцев.

"Собеседники согласились с важностью улучшения тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии и подчеркнули необходимость продолжения трансграничной помощи при содействии ООН", - отмечается в документе.

Стороны выразили надежду, что предстоящая встреча Сирийского конституционного комитета приведет к прогрессу в вопросе урегулирования сирийского конфликта.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о проведении новой антитеррористической операции на севере Сирии.

Ранее в госдепе США заявили, что обеспокоены планами Анкары провести военную операцию, цель которой - создать "зону безопасности" глубиной в 30 км на границе Сирии с Турцией.

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