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РИА Новости

Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Укрепление экономического суверенитета России — еще одно из направлений работы Совета безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ.

"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", - подчеркнул Патрушев.

Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с экономической агрессией, развязанной против России, но и провести глубокую структурную перестройку отечественной экономики, добавил он.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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