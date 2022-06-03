США уже добились на Украине, чего хотели

Поддержка Украины слабеет. Америка уже достигла всего, чего хотела

Выступая на форуме в Давосе Киссинджер предупредил Запад , что не следует добиваться поражения России, пишет iDNES. Он просто перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте, которое началось в США. Это означает, что Вашингтон уже добился всего, чего хотел, и поэтому не заинтересован в продолжении боев.

Петр Быстронь (Petr Bystroň)

Участники Всемирного экономического форума в Давосе не верили своим ушам: бывший Госсекретарь США и обладатель Нобелевской премии мира Генри Киссинджер предложил Украине отказаться от своих территорий, занятых Россией и приступить к мирным переговорам, "прежде чем начнутся конфликты и напряженность, которые будет трудно преодолеть".

Киссинджер также предупредил Запад о дальнейшей эскалации конфликта и недооценке России. Он подчеркнул, что Западу не следует добиваться поражения России.

Эти высказывания прямо противоречат риторике многих высокопоставленных западноевропейских политиков, которые в последние недели беспрестанно твердят о победе Украины как единственной приемлемой возможности прекратить конфликт. Кроме того, слова Киссинджера противоречат заявлениям украинского президента Владимира Зеленского, который, выступая по видеосвязи в Давосе, сказал: "Украина будет сражаться, пока не вернет себе всю свою территорию".

Сейчас украинцы испытывают такое же разочарование, как венгры в 1956 году или чехи и словаки в 1968: все призывы о помощи тщетны.

Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте, а началось все не так давно с влиятельного издания "Нью-Йорк Таймс". Оно призвало президента Джо Байдена ясно обозначить Украине "границы западной поддержки" и подчеркнуло, что "не в интересах США втягиваться в продолжительный вооруженный конфликт с Россией". Хотя еще в марте то же издание провозглашало, что "Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется".

Насколько принципиален этот поворот, подтверждает заголовок немецкого издания "Берлинер Цайтунг", которое после публикации выше означенной статьи написало, что "Нью-Йорк Таймс" напоминает Сару Вагенкнехт. Это видная немецкая коммунистка, которая в немецком медиа-пространстве представляет идейное течение, защищающее интересы России и критикующее США и НАТО за возникновение украинского конфликта.

Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели "Нью-Йорк Таймс" не превратились вдруг в поклонников Владимира Путина, и никто из них не вступал в коммунистическую партию. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта.

Поэтому в дальнейшем муссировании информации о помощи Украине нет нужды. Очевидно, общественности, которую до сих пор кормили сахарной ватой проукраинских эмоций, теперь можно насолить геополитической реальностью. А ее суть в том, что США никогда не хотели идти воевать за Украину. Как в 1939 году англичане и французы не хотели умирать за Гданьск, так и сегодня ни один американец не хочет сложить голову за Киев.

За последние 30 лет американцам удалось сдвинуть в Европе границу сферы своего влияния на несколько сотен километров на восток. До 1990 года эта сфера заканчивалась на западной границе Чехословакии и ГДР, а сегодня она простирается вплоть до Белоруссии, а на Украине ― чуть дальше Днепра. Чехи, словаки, венгры и целый ряд других бывших членов Варшавского договора вступили в НАТО. Американские войска сейчас присутствуют в Польше и Румынии. То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток.

Сейчас украинцы испытывают такое же разочарование, как венгры в 1956 году или чехи и словаки в 1968: все призывы о помощи тщетны, поскольку доходят до Вашингтона из краев, входящих в сферу влияния другой мировой державы. На воображаемой красной линии заканчивается защита демократии, свободы и прав человека. Нам, чехам, это прекрасно продемонстрировал генерал Джордж Паттон в мае 1945 года, когда он со своей армией бездействовал по приказу свыше, и несколько дней игнорировал в Пльзене призыв пражан о помощи и попивал пиво, позволяя Сталину захватить ту часть Европы, о которой тот заранее договорился с Рузвельтом и Черчиллем.

Но все эти душераздирающие видеопредставления президента Зеленского в западных парламентах, вывешивание украинских флагов на окнах и подстроенная победа на "Евровидении" не прошли совсем уж даром. На фоне раздутой любви и солидарности с Украиной удалось без всякого сопротивления общественности разрушить десятками лет работающие контрактные отношения, основанные на поставках нефти и газа, между Россией и рядом стран Европейского Союза. Больше всех пострадала Германия, которая по политическому решению правительства Ангелы Меркель отказалась от атомной энергетики, заменив ее преимущественно именно российским газом. Перед началом конфликта на Украине Германия удовлетворяла 56% своего спроса газом, импортированным из России.

Автор - депутат немецкого Бундестага