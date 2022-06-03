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Украине бесплатно отдадут беспилотник Bayraktar

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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 ВС Украины.
Источник изображения: mil.gov.ua

Частная турецкая компания Baykar, занимающаяся производством беспилотников, приняла решение бесплатно передать Литве летательный аппарат Bayraktar TB2. Об этом компания сообщила в Twitter.

В компании узнали, что в Литве открылся сбор средств на покупку беспилотника для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Народ Литвы с честью собрал средства на покупку Bayraktar TB2 для Украины. Узнав об этом, Baykar безвозмездно подарит Литве Bayraktar TB2 и попросит эти средства передать Украине на гуманитарную помощь», — написано в сообщении турецкой компании.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter пообещал на собранные деньги докупить необходимые боеприпасы для беспилотника. Вместе с остальными средствами, переправленными на гумпомощь, Литва отдаст летательный аппарат Украине.

Ранее сообщалось, что Анушаускас объявил о сборе средств на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ через свою страницу в социальной сети Twitter. Ранее этот сбор открыл журналист Андрюс Тапинас, но министр обороны не только поддержал его в соцсети, но и оставил реквизиты для пожертвований. Всего собрали около шести миллионов евро, хотя для покупки беспилотника требовалось пять.

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Страны
Литва
Украина
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1 комментарий
№1
03.06.2022 12:16
Классные   ребята  эти турки! А  не  подарить ли курдам  немного  ПТУРСов  и еще  чего  по  мелочи?
+1
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