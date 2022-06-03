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Военное обозрение

Компания «Кронштадт» объявила о расширении производства беспилотников и наборе дополнительного персонала

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Источник изображения: topwar.ru

Специальная военная операция на территории Украины, проводимая российской армией, показала важность применения беспилотных летательных аппаратов всех классов, начиная от разведывательных и заканчивая ударными. И если с первыми у России более-менее нормально, то ситуация со вторыми требует изменений.

Военные эксперты и аналитики говорят о грядущем буме производства беспилотников всех типов по итогам военной операции России на Украине, которая показала, что в современных войнах БПЛА играют одну из ключевых ролей. Российское руководство, понимая важность БПЛА для армии, и так всячески поощряло развитие этой отрасли, теперь же предсказывается быстрый подъем и развитие компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотников.

Ведущий российский разработчик БПЛА компания "Кронштадт" уже объявила о расширении производства и наборе дополнительного персонала на два своих предприятия, одно из которых находится в Москве, в районе Тушино, а второе в подмосковной Дубне, где был построен целый завод по сборке БПЛА. Как сообщается, компании требуются на только простые рабочие, но и инженерно-технический персонал. Как ранее сообщалось, в Тушино у компании опытное производство, а в Дубне серийное.

Центр производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов в подмосковной Дубне открылся в 20-х числах декабря 2021 года. Единая производственная зона площадью в 50 га вместила в себя производственные мощности самой компании "Кронштадт", а также "Дубненского машиностроительного завода" (ДМЗ), входящего в структуру компании. В цехах компании собираются сами беспилотники, на заводе ДМЗ - наземные пункты управления.

В Дубне налаживается серийное производство ударных и разведывательных беспилотников, разработанных специалистами компании и уже принятых на вооружение российской армии или готовящихся к принятию на вооружение.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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