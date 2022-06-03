Названы последствия прекращения поставок тайваньских чипов в Россию

В России есть техника, которая основана на тайваньских процессорах. Производство такого оборудования может встать на паузу, считает программист, IT-специалист Сергей Вакулин. Последствия ухода из России тайваньских чипов он назвал в беседе с «Лентой.ру» .

Уход тайваньских микросхем

Министерство экономики Тайваня (MOEA) запретило экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц и микросхем, у которых более 144 контактов. Также запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.

В России есть техника, которая базируется на тайваньских микросхемах Сергей Вакулин IT-специалист

Чипы тайваньского производства присутствуют во многих продуктах: смартфонах, ПК, планшетах, игровых консолях, цифровой бытовой электронике, автомобилях и даже в системах вооружения. Известно, что в смартфоне российского производства AYYA T1 в основе используется тайваньский процессор, сообщил Сергей Вакулин. Он считает, что уход тайваньского процессора с рынка повлияет на выход этого телефона.

«Также уход тайваньских микросхем повлияет и на крупные государственные и негосударственные компании, которые использовали оборудование из этой страны. Сейчас невозможно сказать о масштабах», — отметил Вакулин.

Собственное производство

Сергей Вакулин напомнил о том, что программисты и люди, интересующиеся компьютерами, часто собирают ПК самостоятельно, но все комплектующие завозятся в Россию из-за рубежа.

«У нас есть производство собственных процессоров, но дело в том, что их частота не подойдет для мощного оборудования. Соответственно, в дальнейшем с техникой в России будут проблемы. Но они решаемы, если мы сконцентрируем все усилия на российское производство. Есть несколько российских компаний, которые могут потянуть производство техники», — считает он.

Надеюсь, что Россия сможет закрепиться в IT-индустрии, но пока это только мечты

Сергей ВакулинIT-специалист

При этом IT-специалист уверен, что импортозамещение в сфере займет продолжительный период времени.

Мы уже потеряли десятилетия. У нас толком ничего нет в России из собственного производства в IT-индустрии Сергей Вакулин IT-специалист

Ранее Руководство Тайваня присоединилось к международным санкциям в отношении России. Компания TSMC подтвердила, что обязалась полностью исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию. На мощностях TSMC выпускается один из двух отечественных процессоров «Эльбрус».

Полупроводниковое оборудование — это основная статья экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32 процента от общего объема экспорта. Главные рынки сбыта: Китай, Гонконг, Сингапур и США.