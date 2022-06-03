Источник сообщил о применении на Донбассе штурмовиков Су-25СМ3 с защитой от иностранных ПЗРК

Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны в ходе специальной военной операции на Украине применяет штурмовики Су-25СМ3 с защитой от переносных зенитных ракетных комплексов иностранного производства.

По словам источников, знакомых с ситуацией, российское командование направило на Украину модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оснащенные бортовым комплексом обороны "Витебск", способным защитить самолет от ракет иностранных ПЗРК. Комплекс размещается в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета. Штурмовики с "Витебском" используются в основном на южном направлении и на Донбассе.

ВКС РФ успешно применяет в военной операции на Украине модернизированные самолеты Су-25СМ3. Они оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", который способен защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника (...) Эти комплексы (...) показывают высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами

- приводит ТАСС слова источников.

Су-25СМ3 является дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.

Авиационный комплекс индивидуальной защиты "Витебск" выполняет роль защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов за счет постановки оптических и радиоэлектронных помех. На сегодняшний день в войска поставляется глубоко модернизированная по итогам применения в Сирии версия комплекса.