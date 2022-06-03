Сергей Чемезов: западные поставщики в лице России утратили большой рынок

ЦАМТО, 2 июня. Западные поставщики в лице России утратили большой рынок. Об этом в интервью турецкому агентству "Анадолу" заявил глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ниже основные тезисы интервью С.Чемезова приведены в изложении пресс-службы Ростеха.

"Не буду скрывать, есть сложные моменты. Мы не закрываемся от международного сотрудничества, но при текущем уровне лицемерия сторонникам санкционной политики будет сложно, практически невозможно, завоевать наше доверие", – подчеркнул С.Чемезов.

По его словам, "Россия стала очередной страной в длинном списке стран, "неугодных" архитекторам санкций. Идет хорошо спланированная война по отмене российского финансового сектора, промышленности, граждан, культуры и спорта".

Однако эта война, по мнению С.Чемезова, началась не сегодня. "На протяжении многих лет мы видели поиск предлогов для все новых и новых санкций, ограничений, откровенно враждебных действий. Текущие ограничения поистине беспрецедентны. Такие действия далеки от здравого смысла и справедливости. Если смотреть глобально, к чему они ведут? К разрушению принципов свободной торговли, подрыву доверия, дискредитации западных экономических и политических институтов", – считает руководитель Госкорпорации.

Сегодня это затронуло Россию, завтра может коснуться любой из стран, занимающих самостоятельную позицию в мировой политике, уверен С.Чемезов.

"В текущих условиях Россия и Турция похожи больше, чем вы думаете. Турция стала единственной страной из блока НАТО, кто подвергся большой критике в связи с контрактом на поставку С-400, но далеко не единственной страной Альянса, кто обладает российскими системами ПВО. Вас "по-партнерски" пытались лишить защитных систем, а Россию пытаются вычеркнуть из международных бизнес-процессов и ограничить техническое развитие", – отметил глава Ростеха.

Сегодня Россия настолько ненавистна Западу, что там готовы даже поступиться своими незыблемыми принципами экономического прагматизма, считает С.Чемезов.

"Разрушаются партнерства, которые были выгодны не только России, но и ее партнерам за рубежом. Эта ситуация привела к тому, что Россия сегодня многое производит сама. Мы самостоятельно замещаем большой ряд товаров, которые ранее импортировали. Это коснулось, в том числе, комплектующих для автомобильной промышленности, авиастроения, электроники, других сфер", – сказал глава Госкорпорации.

По словам С.Чемезова, практически 40% от всего объема гособоронзаказа лежит на предприятиях Ростеха. "Не буду скрывать, есть сложные моменты. Но мы расцениваем данные трудности как временные и необходимые для полного технологического суверенитета", – сказал он.

Западные поставщики потеряли большой рынок

С.Чемезов также коснулся пакета западных санкций, наложенного на российскую авиационную промышленность. В частности, речь идет о решении Airbus и Boeing прекратить поставки и обслуживание своих самолетов в России.

"Думаю, в перспективе этот разрыв станет более болезненным для западных производителей, чем для России. Мы знаем о ситуациях, когда уже готовая для нас дорогостоящая продукция из-за санкций осталась на складах, и единственная дорога для нее теперь – в утилизацию", – отметил он.

Западные поставщики в лице России утратили большой рынок, подчеркнул С.Чемезов.

"На длинную перспективу, если не навсегда, они потеряли возможность поставлять свою продукцию и терпят ощутимые убытки благодаря решениям своих властей. В то же время для России ничего фатального не произошло. Да, сейчас нам сложно. Но мы справимся. Для нас это большое окно возможностей", – подчеркнул глава Госкорпорации.

С.Чемезов выразил уверенность в том, что Россия найдет механизмы, которые позволят эксплуатировать самолеты зарубежного производства, которые сейчас есть в парках российских авиакомпаний.

Он привлек внимание к тому, что российские перевозчики сегодня эксплуатируют около 150 "Суперджетов". "В текущем году планируется поставить еще 20 самолетов, а с 2024 года ОАК намерена стабильно поставлять не менее 20 лайнеров этой марки ежегодно. Прибавьте к этому МС-21, Ту-214, Ил-114. Все эти самолеты находятся в высокой степени готовности. В перспективе до 2025 года планируется поставить на рынок свыше 110 лайнеров разных типов, до 2030 года – более 500", – сказал глава Ростеха.

Он отметил, что речь идет о самолетах, где ключевые компоненты будут российского производства – соответствующая работа сегодня ведется интенсивно.

"Уверен, что мы справимся со всеми вызовами. В качестве примера приведу инновационное композитное крыло для МС-21. После запрета поставок зарубежных материалов для его производства мы смогли достаточно быстро перейти на российские аналоги. Сейчас на новых лайнерах ставится крыло, произведенное полностью из российских композитов. Будем и дальше двигаться шаг за шагом по пути создания высокотехнологичных узлов и агрегатов в России", – добавил С.Чемезов.

Рассматриваю санкции как награду

Глава Госкорпорации также прокомментировал западные санкции против российского финансового сектора.

Он напомнил, что Ростех давно начал отказываться от доллара и перешел на более гибкие расчеты в рублях и национальных валютах.

Такая система поначалу казалась вынужденной мерой. Однако, как показало время, такая бизнес-политика была стратегически верной, продолжил глава Госкорпорации.

"Можно сказать, что Россия выступила флагманом в отказе от монополии доллара и западных платежных систем. Сейчас многие страны последовали нашему примеру и начали активный переход на расчеты в национальных валютах в целях своей финансовой безопасности", – отметил С.Чемезов.

Он рассказал, что есть страны, с которыми Россия имеет очень давние традиции сотрудничества и взаимного доверия, и партнерство с ними, безусловно, будет укрепляться. "Мы знаем цену слова – это наше фундаментальное отличие от Запада, где сегодня тебе говорят одно, а завтра могут поступить совсем по-другому. Иллюзий насчет партнерства с западными странами у нас больше нет. Мы не закрываемся от международного сотрудничества, но при текущем уровне лицемерия сторонникам санкционной политики будет сложно, практически невозможно, завоевать наше доверие", – сказал С.Чемезов.

Он также прокомментировал возможность приобретения Госкорпорацией активов ушедших из России западных промышленных компаний с целью расширения своего портфеля.

Если данные действия будут способствовать решению первоочередных запросов государства, то Ростех рассмотрит такие возможности, сказал руководитель Госкорпорации.

С.Чемезов отметил, что воспринимает персональные санкции Запада философски – как личную награду.

"Я нахожусь под персональными санкциями с 2014 года. Воспринимаю это философски – как личную награду. Для меня это свидетельство того, что не зря работаю, и Ростех успешно решает задачи государства", – добавил он.

Источник: ГК "Ростех", агентство "Анадолу"