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Россия поставила Белоруссии усовершенствованные «Акации»

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САУ 2С3М "Акация"
САУ 2С3М "Акация".
Источник изображения: © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Российское предприятие «Уралтрансмаш» поставило усовершенствованные самоходные гаубицы 2С3М «Акация» калибра 152 миллиметра Белоруссии. Об этом сообщается на странице предприятия во «ВКонтакте».

«В машинах усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению», — отметили в сообщении.

Серийное производство модернизированной «Акации» начали в 1975 году. Машина отличается от базовой 2С3 увеличенным боекомплектом и расположением люков. Также 2С3М получила новую радиостанцию и агрегаты для механизированной подачи выстрелов с грунта.

Ранее издание Military Watch включило российскую самоходную гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ» в число самых опасных САУ. Машина отличается увеличенной точностью и дальностью стрельбы.

В мае корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу боевых экипажей САУ 2С1 «Гвоздика» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В декабре 2021 года в пресс-службе «Уралтрансмаша» сообщили о завершении поставок 2С3М «Акация» в рамках контракта 2020-2021 годов.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
Гвоздика
Компании
Уралтрансмаш
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