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Швейцария наложила вето на реэкспорт ББМ "Пиранья-3" на Украину (расширенная версия)

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Piranha III
ББМ General Dynamics Piranha III.
Источник изображения: http://www.militaryparitet.com/

ЦАМТО, 2 июня. Швейцарское правительство наложило вето на запрос Дании на отправку на Украину бронетранспортеров швейцарского производства, сославшись на политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта.

Как сообщила 1 июня со ссылкой на свои источники швейцарская телекомпания SRF, Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) несколько дней назад отклонил запрос Дании на поставку Украине около 20 БМП "Пиранья-3".

Согласно законодательству нейтральной Швейцарии, зарубежные страны, покупающие оружие швейцарского производства, запрашивают разрешение в случае его реэкспорта. В апреле Швейцария уже наложила вето на реэкспорт произведенных в Швейцарии боеприпасов, предназначавшихся для 35-мм зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Гепард-1A2", которые Германия отправляет на Украину. Также был отклонен запрос Польши о передаче оружия Украине.

По мнению национальных СМИ, в настоящее время швейцарский нейтралитет сталкивается с самым большим испытанием за последние десятилетия, поскольку внутри страны ведутся дебаты о том, не следует ли изменить политику, которая защитила Швейцарию от обеих мировых войн в 20-м веке.

Швейцарские СМИ задаются вопросом, смогут ли власти Швейцарии отстоять свою позицию в условиях усиления давление из-за рубежа. Ранее Швейцария уже частично отказалась от прежней практики и присоединилась к санкциям Европейского Союза в отношении России.

До начала спецоперации России на Украине Германия также исключала экспорт оружия в воюющие страны. Однако партия "Зеленых" в данном случае отказалась от этой политики. На прошлой неделе вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что рассчитывает на "максимальную поддержку" Украины Швейцарией. Германия намерена повторно направить запрос о поставке боеприпасов. Если он будет одобрен, Дания также может потребовать пересмотра решения.

В подобной обстановке в политических кругах Швейцарии ведутся разговоры о применении различных толкований закона о продаже ПВН. Так, ряд политиков заявляет, что речь идет не о прямом экспорте вооружений, а об оружии, которое Швейцария уже продала дружественным странам. Таким образом, Швейцария вполне может разрешить его реэкспорт стране, которая "обороняется от агрессора".

Как ожидается, Федеральный совет рассмотрит вопрос политики экспорта вооружений в ближайшее время.

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Страны
Германия
Дания
Польша
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Piranha
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