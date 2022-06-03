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ЦАМТО

Алжир планирует наладить лицензионное производство чешских УТС L-39NG

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Учебно-боевой самолёт L-39NG
Учебно-боевой самолёт L-39NG.
Источник изображения: aero.cz

ЦАМТО, 2 июня. Делегация Минобороны Алжира во главе с генерал-майором Салимом Гридом посетила Прагу для обсуждения направлений дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере.

Как говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Чешской Республики, алжирскую делегацию 24 мая принял замминистра иностранных дел по вопросам безопасности Мартин Повейшил.

Делегации обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Как было заявлено, Алжир является важным экономическим партнером Праги в Северной Африке, куда Чехия традиционно экспортирует машины, детали самолетов, транспортные средства, медицинское оборудование, изделия из стекла, железо, сталь и химическую продукцию.

Как отмечает Defensa.com, главной темой визита стали переговоры с чешской компанией Aero Vodochody о создании на территории Алжира производственной линии учебно-тренировочных самолетов L-39NG.

Об этом позднее сообщили в самой компании по итогам ознакомления алжирской делегации с производственной линией L-39NG. Кроме обсуждения серийного производство новых УТС в Алжире, также был поднят вопрос о создании местного центра по обслуживанию парка эксплуатирующихся с 1987 года УТС L-39 "Альбатрос".

В случае подписания контракта, Aero Vodochody станет второй европейской компанией, которая создаст предприятие по сборке авиатехники в Алжире. В настоящее время итальянская группа Leonardo строит завод в штате Сетиф (на северо-востоке Алжира), где будет размещена линия сборки легких и средних вертолетов, комплексный центр технического обслуживания и ремонта, а также центр по обучению пилотированию вертолетов AW-139, AW-149, AW-169 и AW-101.

По мнению издания, создание чешского завода по производству L-39NG может указывать на возможное намерение ВВС Алжира в рамках переговоров приобрести несколько десятков таких самолетов в будущем для замены части L-39ZA/C, парк которых на данный момент составляет около 55 ед.

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". Компания открыла сборочную линию L-39NG в январе 2018 года.

УТС L-39NG разработан для подготовки летчиков на базе ранее выпускавшегося УБС L-39 с применением новых технологий и оборудования. Он оснащен современным двигателем FJ44-4M компании Williams International. Комплекс авионики Genesys Aerosystems адаптирован для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески вооружения и нести до 1200 кг вооружения, включая УР AIM-9L "Сайдуиндер". Для повышения эффективности используются технологии моделирования.

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Страны
Алжир
Чехия
Продукция
AIM-9
AW-101
AW-139
L-39
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