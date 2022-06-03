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ЦАМТО

Словакия заключила контракт с Украиной на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2

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САУ Zuzana 2
САУ Zuzana 2.
Источник изображения: dmdgroup.sk

ЦАМТО, 2 июня. Главы военных ведомств Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в Twitter глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь.

"Я рад подтвердить, что контракт на поставку гаубиц Zuzana 2 на Украину подписан – будут поставлены восемь установок", – написал Я.Надь.

Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 мм и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 км. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года, отмечает агентство.

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Страны
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
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