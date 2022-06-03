Словакия заключила контракт с Украиной на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2

ЦАМТО, 2 июня. Главы военных ведомств Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в Twitter глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь.

"Я рад подтвердить, что контракт на поставку гаубиц Zuzana 2 на Украину подписан – будут поставлены восемь установок", – написал Я.Надь.

Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 мм и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 км. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года, отмечает агентство.