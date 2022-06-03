Войти
Интерфакс-АВН

Рогозин заявил о возможности включить телескоп E-ROSITA без участия ФРГ

853
0
+2
Д.Рогозин
Д.Рогозин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" может возобновить работу отключенного по требованию Германии телескопа E-ROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на требование Германии выключить на "Спектре РГ" один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время "Роскосмос" примет соответствующие решения", - написал Рогозин в своем телеграм-канале. 26 февраля Рогозин сообщил, что космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
28.02.2022
Германия планирует отключить свой телескоп на "Спектре-РГ" - Рогозин
15.07.2019
"Поймали Солнце": Россия совершила запуск года
10.06.2019
Рогозин лично проконтролирует запуск космического телескопа "Спектр-РГ"
24.08.2017
Сроки пуска "Спектра-РГ" станут понятны после завершения комплексных испытаний в сентябре
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
19.08.2009
Роскосмос и Германский арокосмический центр подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта "Спектр-РГ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 20:03
  • 27125
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 19:53
  • 7
Армия США протестировала беспилотную «волчью стаю»
  • 03.06 16:54
  • 2
Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
  • 03.06 16:42
  • 2
Командир зенитно-ракетного дивизиона рассказал о модернизации системы «Фаворит»
  • 03.06 15:56
  • 3
У Украины есть реальный шанс на мир
  • 03.06 12:58
  • 5
Российский «Бук-М3» назван главной угрозой для беспилотников «Байрактар»
  • 03.06 12:27
  • 13
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 03.06 12:16
  • 1
Украине бесплатно отдадут беспилотник Bayraktar
  • 03.06 11:40
  • 1
В России рассказали о модернизации системы «Фаворит»
  • 03.06 10:23
  • 1
Пресса США: Поставка ракетных систем HIMARS Украине - это испытание для Зеленского на выполнимость обещаний
  • 03.06 10:07
  • 8
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 03.06 05:44
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящим реликтом
  • 03.06 01:37
  • 4
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов
  • 03.06 01:32
  • 49
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 02.06 23:23
  • 3
Финляндия посылает России "сильный сигнал"