Рогозин заявил о возможности включить телескоп E-ROSITA без участия ФРГ

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" может возобновить работу отключенного по требованию Германии телескопа E-ROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на требование Германии выключить на "Спектре РГ" один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы. В ближайшее время "Роскосмос" примет соответствующие решения", - написал Рогозин в своем телеграм-канале. 26 февраля Рогозин сообщил, что космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.