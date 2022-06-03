Приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк, заявило МО

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк, их общее число на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооружённых сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наёмников на Украине сократилась практически в два раза - с 6,6 до 3,5 тысяч человек", - сказал он.

Он добавил, что при этом "число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки".