Войти
РИА Новости

Большая часть иностранных наемников, воевавших за Киев, уничтожены

828
0
+2
Кепка украинского военнослужащего
Кепка украинского военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Минобороны: число иностранных наемников на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта", — сказал генерал-майор.

Он добавил, что общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом их поток с начала мая почти иссяк.

Взятые в плен на допросах сетуют, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, стремясь снизить потери среди своих военнослужащих, жертвуют иностранцами в первую очередь, продолжил Конашенков.

Из-за больших потерь наемники стремятся покинуть Украину, но этому препятствуют власти.

"Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают. Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж", — отметил Конашенков.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, наемники не являются комбатантами, поэтому в лучшем случае их ждет уголовная ответственность.

При этом попытки гарантировать иностранцам правовую защиту, включая их в списочный состав подразделений ВСУ или Нацгвардии, либо выдавая им украинские паспорта, не помогут уйти от ответственности, заключил представитель Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Росгвардия
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Похожие новости
16.03.2022
Российские военные захватили иностранное оружие в Киевской области
14.03.2022
Золотов заявил об охране Росгвардией Чернобыльской и Запорожской АЭС
14.03.2022
В Минобороны РФ заявили о выведении из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины
10.03.2022
В Минобороны рассказали о состоянии украинской боевой авиации
07.03.2022
Минобороны: Киев хотел обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС
28.02.2022
МО РФ: заявления Уоллеса о результатах ВС РФ на Украине - попытка оправдать провалы ВСУ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 20:03
  • 27125
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 19:53
  • 7
Армия США протестировала беспилотную «волчью стаю»
  • 03.06 16:54
  • 2
Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
  • 03.06 16:42
  • 2
Командир зенитно-ракетного дивизиона рассказал о модернизации системы «Фаворит»
  • 03.06 15:56
  • 3
У Украины есть реальный шанс на мир
  • 03.06 12:58
  • 5
Российский «Бук-М3» назван главной угрозой для беспилотников «Байрактар»
  • 03.06 12:27
  • 13
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 03.06 12:16
  • 1
Украине бесплатно отдадут беспилотник Bayraktar
  • 03.06 11:40
  • 1
В России рассказали о модернизации системы «Фаворит»
  • 03.06 10:23
  • 1
Пресса США: Поставка ракетных систем HIMARS Украине - это испытание для Зеленского на выполнимость обещаний
  • 03.06 10:07
  • 8
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 03.06 05:44
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящим реликтом
  • 03.06 01:37
  • 4
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов
  • 03.06 01:32
  • 49
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 02.06 23:23
  • 3
Финляндия посылает России "сильный сигнал"