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В США оценили боевую авиацию находящегося с 1979 года под санкциями Ирана

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Истребители F-5 «Тайгер» ВВС Ирана
Истребители F-5 «Тайгер» ВВС Ирана.
Источник изображения: invoen.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) Исламской Республики Иран сталкиваются с бомбой замедленного действия — стареющим парком боевых самолетов, многим из которых более 40 лет. Боевую авиацию находящегося с 1979 года под санкциями Ирана оценило американское издание Popular Mechanics.

Журнал напоминает, что с конца 1970-х годов Тегеран лишен доступа к высокотехнологичной западной продукции, в частности, к американским самолетам, многие из которых до сих пор составляют основу иранской истребительной авиации. Издание уверяет, что с 2018 года страна из-за устаревания техники потеряла не менее пяти истребителей.

Журнал рассказывает о последних авариях с участием истребителей F-5E Tiger, приобретенных Ираном еще до введения санкций. Согласно изданию, истребительная авиация страны является одной из старейших в мире. Так, ВВС Ирана имеют 199 истребителей, большая часть которых произведена в 1970-е годы.

«С тех пор как в 1988 году закончилась ирано-иракская война, Тегеран действовал в условиях международных эмбарго на поставки оружия и других ограничений в дополнение к экономическим проблемам, что ограничивало его возможности по модернизации своих вооруженных сил», — пишет издание.

В январе было опубликовано новое видео учений самолетов МиГ-29 ВВС Ирана, которые отрабатывали перехват и уничтожение имитатора крылатой ракеты TDU-11B.

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Страны
Иран
США
Продукция
F-5
Проекты
Военные учения
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