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Военное обозрение

Армия США протестировала беспилотную «волчью стаю»

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Источник изображения: topwar.ru

С 25 апреля по 13 мая на экспериментальном полигоне Дагуэй в штате Юта прошли учения армии США под названием EDGE22. Особенностью данных маневров стало то, что военные в ходе выполнения задач применяли рой дронов, который уже успели окрестить «волчьей стаей».

Как поясняют военные, рой дронов похож на контур самолета. Размещая датчики и оружие на множестве отдельных небольших беспилотников, можно вести разведку и атаковать с воздуха. При этом сразу несколько летательных аппаратов вместо одного являются куда более сложной целью для ПВО противника.

В вышеупомянутых учениях приняли участие четыре группы до семи дронов в каждой. В то же время, управление всем роем осуществлял один оператор.

В ходе EDGE22 военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии США запускали рои дронов четырьмя волнами: сначала разведывательная, затем предназначенная для подавления РЛС противника, за ней следовала ударная волна беспилотников с оружием (или тех, которые могут наводить артиллерию и ракеты), и, наконец, четвертая волна, проводившая оценку эффективности от воздушного удара.

В учениях приняли участие военнослужащие из США, Канады, Италии и ФРГ. Кроме того, за ходом маневров наблюдали высокопоставленные военные из трех европейских государств и Австралии.

«Волчья стая» стала самым большим роем дронов из применявшихся до сегодняшнего дня. Максимальное количество — семь в одном рое. При этом для управления беспилотниками требуется лишь один оператор. Все это дает уникальную возможность командирам принимать решения в режиме реального времени, не рискуя жизнями солдат и позволяя ситуации развиваться до тех пор, пока наземные силы не станут абсолютно необходимыми

- заявили в Пентагоне.

Во время учений беспилотники запускались с вертолетов и грузовиков. При этом в военном ведомстве США отметили, что рой, который может быть запущен непосредственно с автомобиля, позволяет армии проводить эффективную аэроразведку, даже в том случае, если поблизости нет дружественных самолетов.

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7 комментариев
№1
03.06.2022 01:39
21 век...
0
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№2
03.06.2022 09:57
Цитата, q
В вышеупомянутых учениях приняли участие четыре группы до семи дронов в каждой. В то же время, управление всем роем осуществлял один оператор.

Оператор какой-то осминог?
Или все группы могут выполнять только одну задачу? Т.е. одна группа ведущая остальные ведомые?
Я просто не очень понимаю, как один оператор успеет контролировать всю обстановку для 4 * 7 = 28 дронов, в случае атаки ПВО? Т.е. теоретически для усложнения задачи ПВО дронам надо разлететься из формы самолета на много целей на большие расстояния.

При этом потеря с ведущим точно должна произойти хотя бы на время, пока идет уклонение от ПВО. И как тут оператор управляется со всем этим "роем"?
0
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№3
03.06.2022 17:00
Цитата, q
Оператор какой-то осминог?
Или все группы могут выполнять только одну задачу? Т.е. одна группа ведущая остальные ведомые?
Думаю что всё таки 1 оператор на одну волну. Как-то не реалистично выглядит 1 на всю толпу, если только там ИИ не привлечен в очень серьёзном масштабе ... тогда крайне интересна реализация
0
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№4
03.06.2022 17:55
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
При этом потеря с ведущим точно должна произойти хотя бы на время, пока идет уклонение от ПВО. И как тут оператор управляется со всем этим "роем"?
Работа дронов наверняка имеет высокую степень автоматизации.  Можно предположить, что соотношение 1 оператор на 4*7 вероятно достаточно сырое и для тепличных условий.
0
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№5
03.06.2022 18:40
Цитата, Razgon сообщ. №4
Работа дронов наверняка имеет высокую степень автоматизации.

Да хоть какую автоматизацию она имеет. Человек не способен контролировать одновременно больше 2-4 целей, не то, чтобы ими ещё и управлять одновременно.

Цитата, MaoDz сообщ. №3
если только там ИИ не привлечен в очень серьёзном масштабе ... тогда крайне интересна реализация

Если там ИИ такого уровня, что способен сам принимать решения о покидании строя, разрыва зависимости от ведущего, расчета отклонения от ПВО с учетом координат членов стаи (чтобы на их траектории не уходить), а потом автоматический поиск ведущего и встраивание в звено в тоже место - то это конечно очень круто.

На это действительно хотелось бы посмотреть.
Машины Теслы всё это могут делать, НО - у них там разметки немерено и скорости значительно медленнее - считай время реакции значительно больше, чем нужно при пилотировании.

Для отработки на таких скоростях нужно очень хорошее железо - но куда там его напихать, да и сколько это будет тогда стоить.
Работа ИИ из центра исключена - время на принятие решений всё сожрется на обмен данными.

В общем - загадка!!!
0
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№6
03.06.2022 18:58
Цитата, Андрей Л. сообщ. №5
В общем - загадка!!!

...или просто "неимеетаналоговвмире". Не мы один пыль пускать любим.
0
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№7
03.06.2022 19:53
Цитата, Андрей Л. сообщ. №5
Да хоть какую автоматизацию она имеет. Человек не способен контролировать одновременно больше 2-4 целей, не то, чтобы ими ещё и управлять одновременно.
некоторая информация


https://www.airforce-technology.com/projects/altius-600-small-unmanned-aircraft-system/
https://frontierindia.com/raytheon-tested-the-coyote-block-2-anti-drone-designed-to-protect-small-military-units-and-bases/
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