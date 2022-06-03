Армия США протестировала беспилотную «волчью стаю»

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С 25 апреля по 13 мая на экспериментальном полигоне Дагуэй в штате Юта прошли учения армии США под названием EDGE22. Особенностью данных маневров стало то, что военные в ходе выполнения задач применяли рой дронов, который уже успели окрестить «волчьей стаей».

Как поясняют военные, рой дронов похож на контур самолета. Размещая датчики и оружие на множестве отдельных небольших беспилотников, можно вести разведку и атаковать с воздуха. При этом сразу несколько летательных аппаратов вместо одного являются куда более сложной целью для ПВО противника.

В вышеупомянутых учениях приняли участие четыре группы до семи дронов в каждой. В то же время, управление всем роем осуществлял один оператор.

В ходе EDGE22 военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии США запускали рои дронов четырьмя волнами: сначала разведывательная, затем предназначенная для подавления РЛС противника, за ней следовала ударная волна беспилотников с оружием (или тех, которые могут наводить артиллерию и ракеты), и, наконец, четвертая волна, проводившая оценку эффективности от воздушного удара.

В учениях приняли участие военнослужащие из США, Канады, Италии и ФРГ. Кроме того, за ходом маневров наблюдали высокопоставленные военные из трех европейских государств и Австралии.

«Волчья стая» стала самым большим роем дронов из применявшихся до сегодняшнего дня. Максимальное количество — семь в одном рое. При этом для управления беспилотниками требуется лишь один оператор. Все это дает уникальную возможность командирам принимать решения в режиме реального времени, не рискуя жизнями солдат и позволяя ситуации развиваться до тех пор, пока наземные силы не станут абсолютно необходимыми

- заявили в Пентагоне.

Во время учений беспилотники запускались с вертолетов и грузовиков. При этом в военном ведомстве США отметили, что рой, который может быть запущен непосредственно с автомобиля, позволяет армии проводить эффективную аэроразведку, даже в том случае, если поблизости нет дружественных самолетов.