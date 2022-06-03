Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции.

В видео демонстрируется приведение системы в боевую готовность и пуски зенитных ракет.

Как отметили в ведомстве, в ходе специальной военной операции расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения, причем радиолокационная станция системы ведет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров.

В частности, С-300 эффективно уничтожает украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

"В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ-приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до шести целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет", - рассказал об особенностях "Фаворита" командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.