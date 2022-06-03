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Российские системы «Фаворит» уничтожили украинские беспилотники «Байрактар»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты «Байрактар» TB2. Об этом 2 июня сообщили в Минобороны РФ.

«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), были взяты на сопровождение и уничтожены», — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ сбили семь украинских беспилотников, две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч», а также самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

24 мая российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска Донецкой Народной Республики. В тот же день российскими средствами противовоздушной обороны было сбито пять украинских беспилотников в районах Чернобаевка Херсонской области, а также Дидровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.


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