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Известия.ru

Командир зенитно-ракетного дивизиона рассказал о модернизации системы «Фаворит»

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Российские системы С-300ПМ2 «Фаворит» стали мощнее и удобнее в использовании. Об этом 2 июня рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.


«В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это всё связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до шести целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет», — передает слова Сергея Минобороны РФ.

Кроме того, ракеты «Фаворита» могут лететь с «нулевой скоростью», то есть фактически зависать в небе, поджидая лучшего момента для удара. Модифицированные радиолокаторы позволяют обнаружить цель на высоте от десяти до тыс. м, выдать координаты командному пункту и обезопасить комплекс от низкочастотных целей.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты «Байрактар» TB2.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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Россия
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С-300
С-300П
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2 комментария
№1
03.06.2022 12:13
"ракеты «Фаворита» могут лететь с «нулевой скоростью», то есть фактически зависать в небе, поджидая лучшего момента для удара. Модифицированные радиолокаторы позволяют обнаружить цель на высоте от десяти до тыс. м, выдать координаты командному пункту и обезопасить комплекс от низкочастотных целей.!" -- кто -нибудь понял , что тут понаписал  журналютер?)
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№2
03.06.2022 16:42
Цитата, ID: 20333 сообщ. №1
кто -нибудь понял , что тут понаписал  журналютер?)
Так это же "Известия". Их безграмотных журналистов нормальным людям понять не возможно. :) В оригинале речь шла о возможности С-300ПМ2 сопровождать и сбивать зависшие вертолёты. Ну и видимо низковысотные цели, в низкочастотные "дурналист" переименовал.
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