В «Роскосмосе» прорабатывают вопрос о запуске корабля «Союз» с Восточного

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) прорабатывает вопрос возможности запуска космических кораблей «Союз» на одноименных ракетах с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости гендиректор организации Руслан Мухамеджанов.

«С учетом наличия в госкорпорации "Роскосмос" двух стартовых комплексов для ракет-носителей "Союз" логично выглядит доработка стартового комплекса на космодроме Восточный для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей, и такие работы уже начаты», — заметил Мухамеджанов.

По его словам, запуск космических кораблей «Союз» на одноименных ракетах с космодрома Восточный обеспечит необходимое резервирование в случае возникновения проблем на Байконуре, то есть гарантированный доступ в космос.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил доработать стартовый комплекс Куру во Французской Гвиане для запуска космических кораблей «Союз».

В настоящее время Россия пилотируемые пуски к Международной космической станции (МКС) осуществляет исключительно с Байконура.