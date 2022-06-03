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В «Роскосмосе» прорабатывают вопрос о запуске корабля «Союз» с Восточного

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Руслан Мухамеджанов
Руслан Мухамеджанов.
Источник изображения: © Пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) прорабатывает вопрос возможности запуска космических кораблей «Союз» на одноименных ракетах с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости гендиректор организации Руслан Мухамеджанов.

«С учетом наличия в госкорпорации "Роскосмос" двух стартовых комплексов для ракет-носителей "Союз" логично выглядит доработка стартового комплекса на космодроме Восточный для обеспечения запуска пилотируемых космических кораблей, и такие работы уже начаты», — заметил Мухамеджанов.

По его словам, запуск космических кораблей «Союз» на одноименных ракетах с космодрома Восточный обеспечит необходимое резервирование в случае возникновения проблем на Байконуре, то есть гарантированный доступ в космос.

В феврале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил доработать стартовый комплекс Куру во Французской Гвиане для запуска космических кораблей «Союз».

В настоящее время Россия пилотируемые пуски к Международной космической станции (МКС) осуществляет исключительно с Байконура.

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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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