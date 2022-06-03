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ЦАМТО

США планируют продать Украине четыре БЛА MQ-1C Gray Eagle

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MQ-1C Grey Eagle
MQ-1C Grey Eagle.
Источник изображения: U.S. Army

ЦАМТО, 2 июня. Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре БЛА MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на свои источники.

При этом агентство отмечает, что продажу беспилотников, произведенных компанией General Atomics, может заблокировать конгресс. План сделки, согласно источникам, "находится на рассмотрении в Пентагоне уже в течение нескольких недель".

Собеседники агентства добавили, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в 40 млрд. долл. направят на финансирование возможной продажи беспилотников, а также на обучения украинских военных их использованию.

В то же время, в Пентагоне заявили "РИА Новости", что им "нечего заявить по этому поводу".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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