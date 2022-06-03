ВС Германии приобретут американские вертолеты CH-47F "Чинук"

ЦАМТО, 2 июня. Завершился тендер на поставку Вооруженным силам Германии тяжелых транспортных вертолетов Schwerer Transporthubschrauber (STH).

Победителем конкурса 1 июня командование ВС Германии объявило американскую компанию Boeing, предложившую вертолеты CH-47F "Чинук".

Стоимость закупки и точное количество приобретаемых CH-47F "Чинук" пока не раскрывается. Выбор должен быть одобрен парламентом Германии.

Генеральный инспектор Бундесвера генерал Эберхард Цорн сообщил, что решающим аргументом в пользу выбора "Чинук" стало большое количество заказчиков данного вертолета в мире. Как заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время выступления в нижней палате парламента, "благодаря этой закупке Германия получит возможность укрепить сотрудничество с другими европейскими странами, поскольку испытанный вертолет уже применяется партнерами по НАТО".

На текущий момент более 500 вертолетов "Чинук" состоят на вооружении СВ США и европейских государств. Это означает, что запасные части будут легко доступны в период эксплуатации вертолетов "Чинук". Для сравнения, CH-53K заказаны только морской пехотой США и ВС Израиля.

Согласно ранее озвученным планам, Бундесвер должен приобрести от 45 до 60 тяжелых вертолетов потенциальной стоимостью 5 млрд. евро с поставкой в период с 2023 по 2029 гг. Они заменят устаревшие CH-53G/GS/GA/GE, которые эксплуатируются ВС Германии около 50 лет.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года оборонное ведомство ФРГ одобрило программу закупки от 40 до 60 новых тяжелых транспортных вертолетов STH (Schwerer Transporthubschrauber) для замены 66 состоящих на вооружении CH-53G производства VFW-Sikorsky. Единственными платформами, которые рассматривались ВС Германии, стали CH-47F "Чинук" компании Boeing и CH-53K "Кинг Сталлион" компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin).

Предполагаемый бюджет покупки составлял 5,6 млрд. евро. Ожидалось, что контракт будет подписан в 2021 году, а поставки будут осуществлены в 2023-2031 гг. Снятие с вооружения ВС Германии вертолетов CH-53 было запланировано на 2025 год.

Начальные предложения компании представили в январе 2020 года. Запрос на уточненное предложение планировалось направить претендентам к концу 2020 года. Однако в сентябре 2020 года Министерство обороны Германии аннулировало тендер после того, как в процессе оценки предложений было обнаружено, что при соблюдении всех требований закупка вряд ли может быть реализована в рамках заложенного бюджета.

После завершения длительных судебных разбирательств по вопросу законности отмены конкурса в январе 2022 года тендер был возобновлен и Boeing и Lockheed Martin получили приглашения представить новые предложения на основе базовых версий H-47 "Чинук" и CH-53K "Кинг Сталлион".

В марте 2022 года компания Boeing сообщила, что подписала меморандум о взаимопонимании с Airbus Helicopters для подачи совместного предложения по поставке "Чинук". В консорциум также входят Aero-Bildung, CAE, Aircraft Philipp, Collins Aerospace, Cotesa Composites, Diehl Defence, Honeywell Aerospace, Liebherr, Reiser и Rolls-Royce Deutschland Ltd.

В апреле 2022 года агентство Reuters сообщило, что Вооруженные силы Германии склоняются к закупке 60 тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" компании Boeing, стоимость которых оценивается в 5 млрд. евро (5,4 млрд. долл.). Предполагается, что приобретение вертолетов будет финансироваться из специального фонда модернизации Вооруженных сил Германии в размере 100 млрд. евро, о создании которого канцлер Олаф Шольц объявил после начала Россией спецоперации на Украине. Поставка вертолетов, предположительно, начнется после 2025/26 ф.г.