Премьер Украины Шмыгаль: Польша и Украина создадут предприятие по производству оружия

ЦАМТО, 2 июня. Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 1 июня украинский премьер Денис Шмыгаль.

В среду состоялась межправительственная консультация с участием Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого, на которой стороны заключили меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования.

"Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия", – сообщил Д.Шмыгаль по итогам заседания.