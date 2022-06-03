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ЦАМТО

Премьер Украины Шмыгаль: Польша и Украина создадут предприятие по производству оружия

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Флаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши.
Источник изображения: gokiev.info

ЦАМТО, 2 июня. Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 1 июня украинский премьер Денис Шмыгаль.

В среду состоялась межправительственная консультация с участием Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого, на которой стороны заключили меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования.

"Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия", – сообщил Д.Шмыгаль по итогам заседания.

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Страны
Польша
Украина
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