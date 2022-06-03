Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 2 июня. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам замминистра обороны США Колин Каль.

"Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать", – сказал чиновник на брифинге в Пентагоне.

К.Каль добавил, что США располагают достаточным запасом подобных систем, чтобы при необходимости нарастить их поставки.

Перед тем, как HIMARS поступят на ТВД, украинские военные будут в течение трех недель обучаться применению подобных систем, сказал К.Каль. Еще на две недели рассчитан курс обучения обслуживанию HIMARS, добавил он.

Замминистра выразил уверенность в том, что к моменту боевого применения РСЗО HIMARS сохранят свою "актуальность" для конфликта на Украине, отмечает агентство.