Войти
ЦАМТО

Новый пакет военной помощи Киеву включает четыре РСЗО HIMARS

739
0
-1
Источник изображения: Фото: mapn.ro

ЦАМТО, 2 июня. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже находятся в Европе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам замминистра обороны США Колин Каль.

"Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать", – сказал чиновник на брифинге в Пентагоне.

К.Каль добавил, что США располагают достаточным запасом подобных систем, чтобы при необходимости нарастить их поставки.

Перед тем, как HIMARS поступят на ТВД, украинские военные будут в течение трех недель обучаться применению подобных систем, сказал К.Каль. Еще на две недели рассчитан курс обучения обслуживанию HIMARS, добавил он.

Замминистра выразил уверенность в том, что к моменту боевого применения РСЗО HIMARS сохранят свою "актуальность" для конфликта на Украине, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
02.06.2022
«Американские HIMARS станут первой целью для России на Украине»
27.05.2022
Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину
20.05.2022
На каких языках говорит бог войны
07.06.2021
Порывы Breezе: зачем НАТО проводит совместные учения с Украиной
29.04.2021
"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие
25.02.2019
Вместе против России: Польша строит военные планы с США
14.09.2018
Как ожидается, Польша на следующей неделе объявит о покупке в США 56 РСЗО HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 20:03
  • 27125
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.06 19:53
  • 7
Армия США протестировала беспилотную «волчью стаю»
  • 03.06 16:54
  • 2
Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
  • 03.06 16:42
  • 2
Командир зенитно-ракетного дивизиона рассказал о модернизации системы «Фаворит»
  • 03.06 15:56
  • 3
У Украины есть реальный шанс на мир
  • 03.06 12:58
  • 5
Российский «Бук-М3» назван главной угрозой для беспилотников «Байрактар»
  • 03.06 12:27
  • 13
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 03.06 12:16
  • 1
Украине бесплатно отдадут беспилотник Bayraktar
  • 03.06 11:40
  • 1
В России рассказали о модернизации системы «Фаворит»
  • 03.06 10:23
  • 1
Пресса США: Поставка ракетных систем HIMARS Украине - это испытание для Зеленского на выполнимость обещаний
  • 03.06 10:07
  • 8
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 03.06 05:44
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящим реликтом
  • 03.06 01:37
  • 4
Россия практически перестала нести потери на Украине, заявил Картаполов
  • 03.06 01:32
  • 49
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 02.06 23:23
  • 3
Финляндия посылает России "сильный сигнал"