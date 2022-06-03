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ЦАМТО

Глава Минобороны Ламбрехт: Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 млрд. евро

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Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт.
Источник изображения: TASS/EPA

ЦАМТО, 2 июня. Задачи Бундесвера будут расти, поэтому пора положить конец пренебрежению армией, оборонный бюджет в текущем году вырастет почти на 3,5 млрд. евро, заявила, выступая 1 июня в Бундестаге, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"Задачи Бундесвера продолжат расти, это значит, что пора положить конец пренебрежению Бундесвером, пора положить конец колебаниям. Поэтому важно... что, оборонный бюджет в текущем году значительно вырастет, почти на 3,5 млрд. евро по сравнению с планом, с предварительным предложением. Это важный знак, что сейчас с почти 50,4 млрд. евро у нас есть солидная база для работы бундесвера", – цитирует "РИА Новости" К.Ламбрехт.

Она добавила, что этих средств "все еще слишком мало", чтобы компенсировать "промахи в прошлом", например, только для пополнения резервов боеприпасов "нам нужно 20 млрд. евро". Благодаря специальному оборонному фонду в 100 млрд. евро можно будет "выявить самые острые "дыры"... и закрыть их", сказала К.Ламбрехт.

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Страны
Германия
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