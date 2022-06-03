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Интерфакс-АВН

Перспективы армяно-азербайджанского урегулирования обсудил Пашинян с президентом Ирана

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Ибрахим Раиси
Ибрахим Раиси.
Источник изображения: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

Ереван. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Карабахское урегулирование, делимитацию армяно-азербайджанской границы и перспективы нормализации отношений между Ереваном и Баку обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе телефонного разговора Пашинян рассказал о своих впечатлениях от брюссельской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Пашинян и Раиси обменялись мнениями относительно вопросов разблокирования региональных коммуникаций, начала работ по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, перспектив урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и процесса урегулирования нагорно-карабахского вопроса", - отметили в правительстве.

Премьер Армении и президент Ирана обсудили также вопросы двусторонней повестки, особое внимание было уделено строительству третьей линии электропередачи, автодороги Север-Юг, энергетическим вопросам.

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Страны
Азербайджан
Армения
Иран
Проекты
Евросоюз
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